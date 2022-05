Tosi: «Contro sosta selvaggia dei monopattini una rete di stalli e rastrelliere»

Combattere la sosta selvaggia dei monopattini. C'è anche questo impegno nel programma elettorale di Flavio Tosi ed il candidato sindaco di Forza Italia e di altre liste civiche a Verona lo ha voluto sottolineare oggi, 12 maggio.

«Diversamente abili, anziani, mamme con bambini e chiunque voglia camminare in sicurezza oggi non può», sostiene Tosi che cita il nuovo codice della strada, in cui è stabilito il divieto di parcheggiare i monopattini sui marciapiedi. Divieto che era già in vigore per altri veicoli che, con la loro presenza, restringono lo spazio sui marciapiedi non consentendo a volte il passaggio a disabili in carrozzina o a mamme con il passeggino.

«Nel nostro programma abbiamo già pensato come dotare la città di una rete capillare di stalli e rastrelliere per il parcheggio ed eventualmente la ricarica dei monopattini elettrici, i quali potranno essere parcheggiati lì e solo lì», ha spiegato il candidato sindaco che ha aggiunto anche un messaggio di rigidità nell'applicazione delle regole: «E non saranno ammesse trasgressioni».