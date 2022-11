Ciro Maschio presidente della commissione Giustizia: «Grande onore»

Si sono più o meno riempite tutte le caselle fondamentali per permettere a Governo e Parlamento di funzionare a pieno regime. Dopo le elezioni del 25 settembre, Camera e Senato sono stati rinnovati e si è formato un nuovo esecutivo presieduto da Giorgia Meloni. E per gli eletti veronesi sono arrivati nomine ed incarichi importati.

Probabilmente il veronese con l'incarico più prestigioso è il leghista Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera dei Deputati. Nel Governo Meloni non ci sono ministri veronesi, ma della squadra fa parte il deputato di Fratelli d'Italia Gianmarco Mazzi, nominato sottosegretario alla Cultura.

E infine si sono recentemente formate le commissioni di Camera e Senato, con un veronese che ricoprirà il ruolo di presidente della commissione Giustizia. È l'avvocato Ciro Maschio, al suo secondo mandato come deputato di Fratelli d'Italia. «Ringrazio per la fiducia - ha commentato Maschio su Facebook - È un grande onore e una grande responsabilità. Darò tutto me stesso per esserne all’altezza». Ricoprirà invece il ruolo di vicepresidente della commissione Trasporti della Camera il deputato di Fratelli d'Italia Flavio Tosi. L'ex sindaco di Verona è stato inoltre inserito nella commissione per gli Affari Sociali insieme alla veronese di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante. E tra i deputati è stato eletto con Fratelli d'Italia anche Marco Padovani, ora componente della commissione Difesa. Al Senato, invece, il leghista Paolo Tosato è diventato vicepresidente della commissione Affari Costituzionali. Il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti farà parte della quinta commissione e cioè quella al Bilancio. E l'unica veronese eletta tra le file dell'opposizione, Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi-Sinistra, oltre ad essere vicepresidente del Gruppo Misto del Senato, sarà membro dell'ottava e della nona commissione del Senato. L'ottava si occupa di ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica; la nona di industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.