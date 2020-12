Elcograf, Businarolo (M5S): «Allargare la platea dei prepensionamenti»

«Allargare la platea dei prepensionamenti nelle aziende grafiche ed editoriali». È quanto ha chiesto un ordine del giorno presentato ieri, 27 dicembre, dalla deputata veronese del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo, durante il dibattito sulla legge di bilancio. Legge che è stata poi approvata e che ora passa al vaglio del Senato.

«La richiesta - ha spiegato Businarolo - arriva dopo un lungo confronto con le realtà sindacali del settore, in particolare con quelle che, a Verona, seguono la vertenza Elcograf. Già in passato, l’azienda aveva beneficiato di un piano di prepensionamenti, ma in modo non sufficiente da mettere al riparo da licenziamenti di massa i lavoratori più giovani. Ovviamente, ogni iniziativa al riguardo dev'essere accompagnata dall'impegno dell’azienda al mantenimento dei siti lavorativi e alla modernizzazione della propria attività».