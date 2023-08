Edifici Agec da passare al Comune per restauro e assegnazione ai bisognosi: si accende lo scontro politico

Alloggi in precarie condizioni che da Agec dovrebbero passare al Comune di Verona, così da permettere all'Amministrazione di stringere convenzioni con associazioni, cooperative ed imprese per la ristrutturazione e l'assegnazione a persone bisognose, con le stesse associazioni che farebbero da garanti.

Questa la sintesi delle parole rilasciate a L'Arena nei giorni scorsi dall'assessore al patrimonio e al bilancio, Michele Bertucco, che hanno dato il via ad una serie di polemiche sollevate dall'opposizione.

Sulle colonne del quotidiano veronese, Bertucco ha ricordato come Agec gestisca migliaia di alloggi che vengono assegnati in base a graduatorie e determinati requisiti, come i parametri Isee, ai cittadini, ma alcuni di questi non sarebbero nelle condizioni di poter essere concessi e potrebbero dunque passare direttamente al Comune, che tramite le possibili convenzioni prima citate, li rimetterebbe in sesto per assegnarli poi a persone in stato di precarietà economica, sia italiani, sia immigrati regolari, sia richiedenti asilo con diritto di accoglienza, che non rientrano nelle graduatorie: questi edifici al momento sarebbero poco più di una decina, su un totale di oltre 4 mila in possesso di Agec.

Opposizioni all'attacco

«Tommasi e Bertucco vogliono assegnare le case popolari a loro piacimento, arbitrariamente, senza rispettare le graduatorie e scavalcando chi ne ha diritto. È inaccettabile». A dirlo è stato l'ex sindaco di Verona, oggi deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, che non condivide affatto l'idea avanzata dall'attuale amministrazione.

«Il piano casa della giunta Tommasi – dice Tosi – è uno schiaffo a italiani e immigrati regolari che versano in condizioni economiche realmente e oggettivamente disagiate e avrebbero loro sì diritto alla casa popolare. Qui s’inverte la logica. La strada maestra è riqualificare quegli alloggi lasciandoli in gestione ad Agec, così da continuare a destinarli secondo i criteri di legge a chi ne ha davvero diritto e bisogno. Invece Bertucco e Tommasi vogliono toglierli ad Agec per poterli assegnare a loro piacimento a cooperative, associazioni e persone che non ne hanno diritto, fregandosene di bandi, trasparenza e aggirando le regole, cioè i criteri oggettivi e insindacabili Isee. Mi sembra un sotterfugio legalizzato per fregare veronesi e stranieri regolari che hanno diritto alla casa. Il tutto usando soldi pubblici. La sinistra conferma la sua doppia morale».

«Quello che leggiamo sui quotidiani oggi è molto grave e a nostro parere inaccettabile. Non capiamo il senso di questa decisione e le motivazioni date dall'amministrazione», sulla questione è intervenuto il capogruppo di Verona Domani in Consiglio comunale Paolo Rossi, che prosegue: «Ci auguriamo che una decisione di questo tipo non venga presa per fare dei favoritismi per associazioni amiche o peggio per saldare dei debiti di campagna elettorale. Da dove nasce la necessità di scavalcare la graduatoria AGEC? Ci sono cittadini veronesi, italiani e stranieri inseriti in graduatoria da molti anni. Sono persone inserite nella nostra società che quotidianamente contribuiscono alla crescita economica della nostra città. Rispettare la graduatoria non significa solo rispettare i procedimenti e il regolamento di AGEC "alla luce del sole", ma anche portare rispetto a centinaia di famiglie che da anni attendono l'assegnazione di un alloggio».

Per Rossi poi palazzo Barbieri potrebbe utilizzare in modo migliore tali risorse: «Se il Comune ha un piccolo budget a disposizione può aiutare l'azienda in molti modi, con sostegni concreti, non scavalcando la sua graduatoria e assegnando gli alloggi a chi pensa sia più giusto».

Sul tema si è espresso anche il deputato di Fratelli d'Italia Ciro Maschio, specificando la necessità di valutare se è il caso di fare questo passaggio di consegne.

La risposta di Ceni

L'assessore alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni, sulle colonne de L'Arena, ha però sottolineato che il passaggio di queste strutture da Agec al Comune sarebbe necessario, in quanto i costi delle ristrutturazioni sarebbero troppo elevati per la partecipata. Inoltre le assegnazioni di questi edifici non andrebbero ad interferire con le graduatorie Agec, ribadendo che «anche Ater da diversi anni mette a disposizione alloggi per casi di disagio».