Test antidroga agli eletti in Comune. PD: «Quando potevano non l'hanno applicato»

Una mozione per eseguire un test antidroga al sindaco, ai componenti della giunta e agli eletti nel consiglio comunale di Verona. L'hanno presentata i consiglieri di Fratelli d'Italia, chiedendo alla maggioranza di approvarla. Ma proprio dalla maggioranza è arrivata la replica dei consiglieri comunali del Partito Democratico, i quali hanno ricordato che nel 2019 fu approvata dal consiglio comunale un'identica proposta. La mozione, allora presentata dal consigliere Paolo Rossi, impegnava sindaco e giunta ad «attivare un protocollo d'intesa con l'Ulss 9 Scaligera per consentire di raccogliere su base volontaria test antidroga con riferimento ai componenti della giunta e del consiglio comunale». E lo stesso provvedimento prescriveva di pubblicare il risultato del test «sul sito del Comune assieme agli altri elementi caratterizzanti il profilo dell'amministratore».

«Come altre decine di proposte dell’allora maggioranza sboariniana, anche questa mozione è rimasta lettera morta - hanno commentato i consiglieri del PD - Non solo: un anno dopo, nel febbraio 2020, al tempo in cui il centrodestra si era inventato l'idea di fare il drug test a tappeto nelle scuole superiori della città, come PD avevamo proposto un alcol-test per saggiare la lucidità dei consiglieri prima che essi mettessero piede in consiglio comunale. Ma anche questa proposta venne lasciata cadere nel vuoto dall'allora maggioranza. Quello delle dipendenze è un tema serio che non va strumentalizzato a fini di propaganda politica. E allora perché non hanno applicato la loro stessa mozione quando ne avevano la possibilità? Perché tornano a chiedere la stessa cosa oggi? Per essere credibili, bisogna predicare bene e razzolare altrettanto bene».