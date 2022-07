Crisi di governo, Draghi chiede «un nuovo patto di fiducia». Zardini: «Sfiduciare il governo è sfiduciare l’Italia»

«Negare la fiducia al governo è negare stabilità all’Italia. Il nostro paese rimane in forte difficoltà per il post pandemia, per gli aumenti dei prezzi di energia e materie prime, per la guerra in Ucraina». Lo ha affermato il deputato veronese del Pd Diego Zardini, il quale ha poi aggiunto: «Abbiamo estrema necessità di dare continuità all’azione col governo, come chiedono migliaia di imprenditori, sindaci e associazioni di categoria moltissimi dei quali dalle aree più produttive d’Italia, in particolare dal Veneto e dalla provincia di Verona».

Lo stesso on. Diego Zardini ha poi spiegato: «Draghi al Senato ha fatto oggi un discorso serio rivolto agli italiani. Occorre rinnovare il patto di fiducia tra le forze politiche per un governo di unità nazionale con larga maggioranza parlamentare che sappia e possa affrontare le riforme necessarie. Ora è il momento di rispondere positivamente alla larga mobilitazione sociale e istituzionale. Chi dicesse no al governo - ha concluso l'on. Zardini - direbbe no all’Italia».

Il discorso di Mario Draghi al Senato - fonte Youtube Governo

Il premier Mario Draghi, nella chiosa del suo lungo discorso al Senato, durante il quale aveva sottolineato l'importanza e l'incisività delle misure intraprese dal suo esecutivo ma anche i tanti impegni futuri, si è rivolto ai parlamentari e ha detto: «Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che si è poi affievolito? Sono qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, - ha concluso Mario Draghi - solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani».