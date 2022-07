Crisi di governo, l'ass. regionale Elena Donazzan non ha dubbi: «Al voto subito, ci sono le ragioni del mondo del lavoro»

«Mentre si fa appello ai sindaci di sostenere l’attuale compagine di governo, nessuno ascolta le ragioni dell’economia e del lavoro che sembrano gridare senza essere ascoltate. La crisi in cui siamo da mesi non pare interessare a questo esecutivo, ad una maggioranza che non ha saputo affrontare la crisi energetica che colpisce i settori nobili della nostra manifattura, le produzioni energivore delle filiere della siderurgia e della meccanica quali l’automotive, l’elettrodomestico e l’aeronautico, che stanno vivendo una situazione gravissima come dichiarato recentemente in una nota anche dalla FIM CISL». Così si è espressa Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro del Veneto e responsabile nazionale del Dipartimento lavoro e crisi aziendali di Fratelli d’Italia, commentando l’attuale crisi di governo e l’appello di alcuni primi cittadini per un Draghi bis.

«Sono 170 i tavoli di crisi aperti al MISE con oltre 70 mila posti a rischio. Le ragioni sono una continua delocalizzazione, anche interna all’Europa, perché l’Italia è sempre meno attrattiva e competitiva - ricorda sempre Elena Donazzan - il governo invece di affrontare questi temi rimanda, rimanda e rimanda».

«Non si può più rimandare il voto: l’Italia necessita di un governo realmente capace di affrontare questi problemi, un governo con un mandato popolare politico perché quest’estate questioni si affrontano solo con una visione politica e non con una accozzaglia di differenti partiti le cui idee e proposte, quando ci sono, sono diametralmente confliggenti tra loro», conclude l’esponente del partito di Giorgia Meloni.