Banchi a rotelle, Donazzan scrive ai dirigenti scolastici. Arcuri replica: «Sono certificati»

Dopo le sue dichiarazioni circa il fatto che i banchi a rotelle sarebbero «causa di mal di schiena» e che per tale ragione sarebbero stati ritirati dalle aule delle scuole del Veneto, l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan ha fatto sapere di aver inviato una lettera ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali di primo e secondo grado. Nel testo della missiva si legge quanto segue:

«La ripresa delle attività didattiche in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sta vedendo diverse realtà istituzionali impegnate alla massima condivisione per individuare modalità e strumenti adeguati a garantire il ritorno a scuola in sicurezza.

In questo contesto e anche al fine di dare riscontro ai rilievi sollevati da alcune rappresentanze sindacali in occasione dei recenti tavoli di confronto sulla ripartenza della scuola, ritengo utile avviare una indagine conoscitiva sull’introduzione nelle scuole dei banchi monoposto dotati di rotelle, forniti per il corrente anno scolastico 2020/2021».