Tre ospedali in nove ore per un dito fratturato. «Pronto soccorso sono in stato disastroso»

Da San Bonifacio a Bussolengo e da Bussolengo a Villafranca. Un viaggio durato circa nove ore per farsi medicare un dito fratturato. È la disavventura capitata ad un operaio infortunatosi la settimana scorsa in un cantiere di San Bonifacio.

Il datore di lavoro ha raccontato che il suo dipendente ha dovuto attendere circa quattro ore al pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro. Gli operatori sanitari hanno avuto un ottimo comportamento con lui, ma i diversi accessi più urgenti hanno fatto slittare il suo caso. Per questo, l'operaio ha consultato l'app regionale dei pronto soccorso, scoprendo che all'ospedale Orlandi di Bussolengo ci sarebbe stata minor attesa. Ed infatti, l'infortunato è stato visitato a Bussolengo, ma per la medicazione è dovuto andare al Magalini di Villafranca, ospedale in rete con l'Orlandi. Alla fine, il dito fratturato dell'operaio è stato steccato, ma l'infortunio era avvenuto prima delle 11 del mattino e l'odissea del paziente si è conclusa dopo le 19.

«Una vicenda emblematica dello stato disastroso in cui versa la sanità veneta anche nell’ambito dei pronto soccorso - hanno commentato le consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Francesca Zottis - Ed è la conferma che occorre riformare il sistema sanitario pubblico. La carenza di personale nei pronto soccorso è ormai cronica, coperta in buona parte con esternalizzazioni. Un fenomeno che colpisce soprattutto gli ospedali spoke dell'Ulss 9 e che in Veneto vede complessivamente una mancanza di ben 200 medici nei reparti di emergenza ed urgenza. Il nodo critico sta nel fatto che si spendono montagne di soldi pubblici per le esternalizzazioni che riguardano principalmente questi reparti».