Il Comune di Verona partecipa a un bando regionale per offrire 28 posti di lavoro a chi è disoccupato

«Offrire un posto di lavoro a chi è disoccupato, con un contratto a tempo determinato di sei mesi per 20 ore settimanali, che possa garantire il raggiungimento del diritto al sussidio di disoccupazione». Con questa finalità è stata approvata, nella giornata di martedì 20 dicembre, dalla Giunta del Comune di Verona la partecipazione al bando regionale "Lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva", che prevede l’assunzione di massimo 28 persone attualmente senza lavoro.

«Era da più di dieci anni che il Comune non partecipava a bandi di questo tipo della Regione Veneto. - spiega l’assessore al Lavoro Michele Bertucco - Come condiviso con l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni, questa iniziativa è un segnale importante, in virtù anche dell’elevato numero di persone che chiedono giornalmente un aiuto per pagare le bollette o perché sono in estrema difficoltà con gli affitti. In questo modo possiamo intercettarli e dar loro una concreta mano grazie a questo finanziamento regionale».

In base a quanto si apprende, i soggetti saranno individuati tramite una selezione fatta dal Comune di Verona e verranno coinvolti in attività amministrative o di sorveglianza/usciere. Per potersi candidare non dovranno avere un reddito, quindi non essere a carico dei servizi sociali.

In particolare, spiega una nota di Palazzo Barbieri, le persone più interessate risultano essere gli over 50, che non sono ancora in età pensionabile, e quindi questo potrebbe essere un aiuto anche per poter accedere al sussidio di disoccupazione. Unitamente al contratto di lavoro saranno intraprese attività di orientamento, accompagnamento e tutorato, nonché soluzioni che possano facilitare gli spostamenti da casa al posto di lavoro per favorire la partecipazione attiva di chi è socialmente svantaggiato.