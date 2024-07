Discariche di amianto nel Veronese, consiglio regionale in pressing sulla giunta

Rivedere l'iter amministrativo con cui la Regione Veneto ha aggiornato nel 2022 il Piano di gestione dei rifiuti e in particolare la deroga per gli impianti di trattamento dei rifiuti che contengono amianto. Lo ha chiesto il consiglio regionale, votando in modo diversificato tre mozioni sulle discariche di amianto progettate per la frazione di Caluri, a Villafranca, e per Ca' Balestra, a Valeggio sul Mincio.

Le mozioni sono stete presentate dal consigliere del gruppo misto Stefano Valdegamberi, dalla consigliera del Partito Democratico Annamaria e da Tomas Piccinini di Veneta Autonomia.

Il consiglio ha respinto la mozione firmata da Bigon e da Andrea Zanoni, che chiedeva l'aggiornamento complessivo del piano rifiuti e la revisione, da parte della giunta regionale, delle deroghe in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. «Ci rammarichiamo che la nostra mozione, chiara e previsa nella domanda di modificare il piano dei rifiuti, sia starà bocciata - hanno commentato Bigon e Zanoni - Abbiamo comunque appoggiato le altre mozioni sperando in una vera revisione della situazione. Il territorio veronese è già martoriato, visto che ospita ben 95 centri nei quali vengono smaltite 239.523 tonnellate di rifiuti speciali, pari a circa il 36% di tutto il Veneto. Serviva insomma una compattezza totale, almeno tra gli eletti veronesi. Ma ciò che appare ancor più inquietante è stata l'assenza in aula dell'assessore regionale all'ambiente. Inconcepibile che non ci sia stato un suo intervento, con un'assunzione di impegni chiari su questa grave vicenda».

Approvate, invece, con voto unanime, le due mozioni di merito sulle due discariche veronesi. I documenti di impegno politico si fanno interpreti delle preoccupazioni per il fatto che gli impianti di stoccaggio dei rifiuti pericolosi sorgano sopra una falda acquifera cruciale per l'approvvigionamento idrico di diversi territori circostanti. Con il voto consiliare l’assemblea legislativa del Veneto chiede di verificare la sussistenza di impatti significativi negativi delle deroghe previste per i due impianti di stoccaccio in questione e a considerare l’eventuale coerenza del piano regionale rifiuti con la valutazione ambientale strategica che vieta le discariche di amianto nelle zone di pianura e di ricarica degli acquiferi. «Un’area che rischia, potenzialmente, di ritrovarsi con due discariche di amianto esprime naturale e logiche preoccupazioni - ha commentato il consigliere leghista Filippo Rigo, firmatario della mozione di Valdegamberi - Preoccupazioni che mi hanno spinto, in questi mesi, ad ascoltare le istanze del territorio. E tutto questo senza alcun approccio ideologico, ma con il solo scopo di approfondire un aspetto così strategico per una zona tanto fragile dal punto di vista ambientale. La mozione approvata va nella giusta e condivisa direzione di verificare la sussistenza di impatti sostanziali in ordine a questa tematica. La volontà di approfondire la procedura Vas, seguita nell’aggiornamento del piano dei rifiuti rientra quindi nella volontà di chiarire aspetti importanti e dirimenti. E quando c’è chiarezza, ne giovano tutti. L’area del Veronese, sulla quale oggi incombono due importanti progetti di discariche, una a Valeggio sul Mincio e una a Villafranca, ha già pagato un prezzo molto elevato in termini ambientali. Ecco perché, in una procedura articolata come questa, si deve tenere in considerazione con la massima attenzione ogni singola fase. Per me è prioritario sostenere il nostro territorio e la sicurezza della gente che vi abita».

Mentre la mozione di Piccinini, sottoscritta anche da Alberto Bozza e Arturo Lorenzoni, impegna la giunta regionale del Veneto a verificare l’inesistenza di un vincolo pianificatorio ostativo per l’autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti contenente amianto a Valeggio sul Mincio. «Prima di autorizzare lo smaltimento di rifiuti pericolosi, quale che è l’amianto, è necessario escludere ogni rischio per la salute dei cittadini e verificare che non sussistano fragilità del territorio - ha dichiarato Piccinini - e in particolare accertare che non sia presente un vincolo pianificatorio ostativo alla realizzazione della discarica. Ritengo opportuno che questi impedimenti normativi, se esistenti e convalidati dalle verifiche tecniche condotte dagli uffici preposti, vengano fatti rispettare».