Elezioni, Diego Zardini ricandidato per il Pd: «Sfida difficile, ma il modello Tommasi dimostra che niente è impossibile»

«Alle elezioni politiche del 25 settembre sarò in lista con il Partito Democratico per la Camera dei deputati». Lo afferma in una nota il deputato veronese Diego Zardini. Tra le numerose esclusioni, dettate anche inevitabilmente dalla riduzione del numero di parlamentari eleggibili, nonché le rinunce alla candidatura, tra queste nelle fila del Pd quelle di Dal Moro e D'Arienzo tra i veronesi, oltre ad Alessia Rotta vi sarà invece anche Diego Zardini tra i candidati dem a caccia di riconferma. Quella di Zardini è però una ricandidatura che rappresenta sicuramente una difficile sfida, come lui stesso ha ammesso: «La posizione non garantisce un’elezione sicura, tuttavia ho deciso di accettare con entusiasmo e spirito di servizio».

Situazione dunque diversa rispetto a quella dell'on. Alessia Rotta che sarà invece capolista ed avrà concrete possibilità di essere rieletta. Ad ogni modo, Diego Zardini commenta: «Ho avuto l’onore di rappresentare la Nazione nell’organo legislativo, per questo devo ringraziare il mio partito e tutt* coloro che mi hanno sempre sostenuto, dato consigli e aiutato in questo gravoso compito che ho cercato sempre di svolgere con impegno e dedizione. In questi anni sono riuscito a dare (alcune) risposte a cittadini, imprese, lavoratori, associazioni e amministratori. La sfida sembra impossibile, ma il modello Tommasi a Verona dimostra che impegno, serietà e sacrificio, uniti all’entusiasmo e alla convinzione di fare il bene del paese possono compiere imprese impossibili».

Zardini prosegue lanciando dunque il cuore oltre l'ostacolo: «In effetti tutto può sembrare impossibile, finché arriva qualcuno che non lo sa e ci riesce. Insieme a voi, con il sostegno di ciascuno, possiamo ribaltare ogni pronostico. La scelta di campo stavolta è epocale e non è una frase retorica. Avanti tutta per un’Italia che vuole guardare al futuro, al lavoro, all’Europa, ai giovani e all’ambiente», conclude Diego Zardini. E in una campagna elettorale inedita ad agosto, nell'ambito di una politica italiana spesso purtroppo sempre più "urlata", è arrivata invece anche una lezione di stile e fair play sui social che vale forse la pena rimarcare. Tra i tanti commenti al post Facebook del candidato dem Diego Zardini, è infatti arrivato anche quello della vicepresidente della Regione Veneto, la veronese Elisa De Berti, esponente della Lega, peraltro anche ass. regionale agli affari legali, lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, la quale ha scritto: «In bocca al lupo Diego e buona campagna elettorale. Ovviamente non sarò tra i tuoi sostenitori e su molte cose non la pensiamo allo stesso modo, ma sono buona testimone del tuo impegno e anche dell’onestà con cui lo hai portato avanti. Buona corsa Diego».

Commento Facebook dell'ass. Elisa De Berti al post di Diego Zardini candidatura elezioni del 25 settembre