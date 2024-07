Contestatori di Vannacci «usano metodi mafiosi», Valdegamberi querelato

Circolo Pink, Osservatorio Migranti, Infospazio 161 e il Laboratorio Autogestito Paratodos di Verona hanno presentato una denuncia-querela contro il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi. Alla base dell'iniziativa delle associazioni ci sono le dichiarazioni di Valdegamberi al tempo della presentazione del libro di Roberto Vannacci "Il mondo al contrario". «È proprio un mondo al contrario», è stata la replica del consigliere regionale.

La presentazione del libro si è tenuta l'11 gennaio scorso a Tregnago, ma originariamente era stata prevista prima al Teatro Stimate e poi all'Hotel San Marco di Verona. Ad organizzare l'evento erano stati il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, Vito Comencini ed il consigliere comunale Rosario Russo, i quali hanno dovuto ripiegare su Tregnago dopo le proteste di gruppi e associazioni.

In particolare, la presentazione del libro all’Hotel San Marco è saltata dopo che i gestori, venuti a conoscenza dell'intenzione di organizzare un presidio di protesta, hanno negato lo spazio agli organizzatori. E questo ha portato Valdegamberi ad attaccare i contestatori di Vannacci, dichiarando che avrebbero usato «metodi da associazioni mafiose» e chiedendo «che vengano denunciati e perseguiti». Secondo Valdegamberi, infatti, gli attivisti avrebbero costretto «con l'annuncio di manifestazioni, insulti, minacce e provocazioni il titolare di un hotel che lo ospitava a far annullare l'evento».

«Insulti, minacce e provocazioni non sono peraltro mai avvenuti - hanno fatto sapere Circolo Pink, Osservatorio Migranti, Infospazio 161 e Laboratorio Autogestito Paratodos, assistiti dall'avvocata Federica Merlo - Per Valdegamberi, le manifestazioni e i presidi, regolarmente annunciati alla questura, sono dunque minacce, provocazioni e metodi da associazioni mafiose. Per noi sono la libera scelta di cittadine e cittadini di esercitare il proprio diritto a manifestare un dissenso, in questo caso contro il libro di Vannacci, zeppo di contenuti omofobi e sessisti».

Quindi, chi chiedeva denunce per gli altri ora è stato denunciato. E quando Valdegamberi ha appreso la notizia il suo commento è stato: «Mi hanno costretto due volte a cambiare la location dopo averla già pagata per la presentazione del libro di Vannacci e alla fine per il fatto di essermi lamentato per i metodi illiberali ti denunciano pure. Questa è l’arroganza dei signori che sfilano per i "diritti", ostentando un'ipocrita vittimismo, credendosi superiori agli altri e alla legge, negando ai cittadini di esprimere persino il loro pensiero. Devi tacere. Sopportare. Se ti lamenti, ti denunciamo pure. Un titolare dell'albergo terrorizzato e spaventato, nonostante avessi prenotato e pagato, mi ha costretto ad annullare il tutto dovendo rifare tutta la comunicazione e spendere anche più soldi per trovare in pochi giorni una nuova location. E poi sono loro i danneggiati?».