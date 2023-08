Degrado, sporcizia e insicurezza in città. «A Palazzo Barbieri c’è disinteresse»

Tra fatti di cronaca e segnalazioni dei cittadini, i consiglieri comunali di minoranza continuano a denunciare degrado, sporcizia e insicurezza a Verona.

Segnalazioni che «ormai riguardano tutta la città, dal centro storico a tutti i quartieri», ha fatto sapere la consigliera di Fare! Patrizia Bisinella. «Cassonetti putridi o rotti, topi che fanno il nido nelle aiuole sporcizia, erbacce alte e maleodoranti lungo le strade, sui marciapiedi e negli spartitraffico - ha spiegato Bisinella in una conferenza - E questa sarebbe la città patrimonio dell’Unesco? I cittadini arrabbiati chiamano Amia e le circoscrizioni, ma nessuno interviene. I problemi dell'azienda pubblica devono essere risolti dall’amministrazione e non fatti ricadere sui cittadini».

E oltre ad avere più cura della città, i consiglieri di minoranza chiedono al sindaco Damiano Tommasi e alla sua giunta interventi più decisi per aumentare la sicurezza. Una richiesta ripetuta più o meno ad ogni fatto di cronaca accertato in città. «Nella zona di Via Calvi, in Borgo Roma ennesimo grave caso di criminalità - hanno denunciato Bisinella e l'esponente di Fare! Simone Meneghelli - Il copione è sempre lo stesso, rissa tra sbandati, bottiglie rotte, pneumatici dei passanti bucati e una signora che si era fermata per vedere cosa stesse accadendo presa a sberle. In questo quartiere le persone non ce la fanno più. Continuiamo a chiedere un intervento fattivo e reale ma a Palazzo Barbieri c’è il disinteresse più assoluto nei confronti dei problemi dei cittadini. Invitiamo il sindaco ad un sopralluogo in questa zona, in modo che tocchi con mano il disagio in cui si trovano i residenti e i commercianti».

Mentre alla stazione di Verona Porta Nuova gli autisti di Atv hanno dovuto soccorrere un uomo rimasto ferito in una rissa. «Aggressioni, rapine, spaccio, persone moleste, la stazione ormai è un ricettacolo di problemi e degrado - ha commentato il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza - Apprezziamo il rafforzamento dei controlli con maggior presenza da parte degli agenti. Occorrono però presidi fissi delle forze dell'ordine e della polizia locale. Il sindaco Tommasi dovrebbe garantire la sicurezza della città e, in questo caso, della stazione, che oggi offre ai turisti e ai pendolari un quadro desolante di Verona. Sono necessarie scelte politiche e forti da parte di chi governa la città».

Il consigliere ha infine ringraziato «gli autisti Atv che hanno soccorso l’uomo ferito, un esempio encomiabile di persone a loro volta spesso vittime di fatti incresciosi sui bus urbani ed extraurbani».