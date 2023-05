«Anni di totale degrado al parco Raggio di Sole, va riaperto con urgenza il bar»

Mamme e residenti della zona hanno sollevato il problema da tempo e dicono di no aver mai avuto risposte. La presenza di sbandati e di topi è per loro la dimostrazione che il parco Raggio di Sole, a Verona, è in uno stato di degrado. Degrado che anche i consiglieri di Fare!, insieme al deputato di Forza Italia Flavio Tosi, hanno deciso di denunciare.

«È intollerabile questo stato di degrado che dura ormai da anni - ha sbottato Tosi - ormai il rischio igienico-sanitario è talmente grave da aver reso sostanzialmente impraticabile l’area da parte di famiglie e bambini. Va riaperto con urgenza il bar, che oltre a essere funzionale all’attività delle famiglie, garantiva un presidio costante della zona e la presenza di servizi igienici sempre aperti».

Concorde la capogruppo di Fare! in consiglio comunale Patrizia Bisinella: «Sarebbe bello avviare un progetto come quello che mise a terra il comune qualche anno fa - ha affermato - affidando lo stabile a qualche associazione del territorio, magari gli alpini, con il triplice fine di controllo della zona, pulizia, mantenimento dell’area verde e integrazione intergenerazionale, fondamentale sia per i giovani che per i meno giovani. Un tempo, grazie all’accordo tra varie associazioni, tra cui gli ex poliziotti e i piscicoltori veronesi, la piccola vasca dei pesci rossi era sempre pulita e manutenzionata. Oggi anche questo spazio è totalmente in degrado. Il fatto che la responsabile della ludoteca affermi di avere inviato molteplici richieste di intervento in Comune senza mai ottenere risposta, la dice lunga sull’impegno di questa amministrazione».

Elena Brunelli, consigliera di Fare! in prima circoscrizione, e Claudio Longega, commissario sicurezza in terza circoscrizione, si sono impegnati a sollecitare l’amministrazione attraverso atti formali come interpellanze e mozioni. Amministrazione che, comunque, ha in programma un sopralluogo del parco insieme ai tecnici di Agec e spera di trovare sponsor per poter aumentare i giochi.