Azienda fallita, cantiere abbandonato. «E i topi la fanno da padrone»

«Alla ripresa dei lavori consiliari presenterò una interrogazione in aula per chiedere definitivamente come mai il Comune non sta provvedendo a risolvere una situazione diventata paradossale». La situazione paradossale a cui fa riferimento Federico Benini, capogruppo del Partito Democratico di Verona, è quella del cantiere tra Via Pascoli e Via Verga.

Nel 2011, l'amministrazione guidata dal sindaco Flavio Tosi autorizzò nella zona una grossa lottizzazione di palazzi ad uno residenziale. Titolare della lottizzazione era la San Marco Costruzioni, ditta dichiarata in fallimento. «I lavori sono fermi dall'ottobre 2017 e il degrado è aumentato - ha spiegato Benini - La vegetazione spontanea ha conquistato l'intero isolato, i topi la fanno da padrone ed è stata chiusa la nuova stradina che collegava Via Pascoli con Via Verga. La montagna di terra del cantiere che da mesi ostacola la viabilità dell'area è diventata ricettacolo di sporcizia e rifiuti, al punto tale che si segnala una invasione di topi ed una insorgente crisi sanitaria possibile».

Ed oltre ai palazzi, anche le opere viabilistiche sono rimaste incompiute. La ditta avrebbe dovuto realizzare una strada di collegamento, aiuole e un tratto di marciapiede tra Via Verga e Via Negrelli. «La scusa era di un palo dell'Agsm da rimuovere - ha dichiarato il capogruppo PD - Nel gennaio 2018, anche grazie ad un mio intervento, il palo è stato rimosso, ma gli uffici si accorsero che il permesso di costruire in mano alla ditta era scaduto. Da me interpellati, gli uffici comunali avevano dichiarato che la ditta responsabile non aveva fino ad allora presentato alcuna richiesta di proroga o rinnovo, e appena lo avesse fatto avrebbero dovuto trascorrere ulteriori 30 giorni per ottenere i necessari riscontri. Non ho poi più avuto risposta dei solleciti fatti a partire dal mese di settembre per il ripristino delle condizioni minime di decoro e igiene in Via Pascoli, Via Verga e Via Cristofori».

«Perché il Comune, da giugno 2019, non ha provveduto a pulire e sanificare l'isolato, per poi eventualmente farsi rimborsare dalle spese tramite i curatori? - chiede Benini - Perché non ha mai risposto alle mie domande di pulizia dell'area? Forse il sindaco è troppo impegnato a pensare al nuovo stadio, anziché a chi vi abita?».

(Foto del cantiere abbandonato tra Via Pascoli e Via Verga)