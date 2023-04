Decreto Siccità, Bozza: «Non basta, serve un commissario per il Garda-Adige»

Il commissario nazionale «non basta se lasciato solo» e la cabina di regia «rischia di generare confusione e indecisionismo se non supportata da figure operative». Il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza ha apprezzato i contenuti del Decreto Siccità approvato dal Governo Meloni il 6 aprile scorso, ma chiede di fare un passo in più per il Lago di Garda.

«La carenza idrica è un'emergenza che sta diventando crisi di sistema per l'agricoltura e il turismo, due settori strategici per l'economia veneta e il distretto Garda-Adige», ha spiegato Bozza, il quale è tornato a suggerire la nomina di una «figura super partes dedicata solamente al Garda-Adige, che sulla destinazione dell’acqua riequilibri i rapporti tra Veneto e Trentino e anche tra Mantovano e Garda, perché oggi il Veneto è oggettivamente non tutelato come dovrebbe».

Inoltre, il consigliere regionale veronese ha raccolto le preoccupazioni delle associazioni di categoria. «Occorre dare coperture economiche alla figura distrettuale del Garda-Adige, perché prima va tamponata l'emergenza, ma poi va costruito il futuro per affrontare la crisi idrica e i cambiamenti climatici nel medio-lungo periodo e dunque vanno realizzate opere irrigue, dagli impianti di desalinizzazione agli invasi per trattenere l’acqua. Altrimenti, si rischia di decidere per non decidere davvero. E così si trascina una questione che però, nella realtà, ci sta già travolgendo con una siccità che non si placa».