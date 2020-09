Multe dai netturbini, autovelox fissi e "corsie bici-bus": riformato il Codice della Strada

Nel testo del disegno di legge di conversione del cosiddetto "decreto semplificazione" approvato al Senato, sono state introdotte numerose e importanti novità per il Codice della Strada. A comunicarlo in una nota è l'Ufficio Studi dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Si tratta di una vera e propria "mini-riforma" del Codice, con norme che vanno a risolvere delicate questioni applicative di precedenti provvedimenti normativi, anche con ripercussioni internazionali, in modo particolare per i lavoratori frontalieri alla guida di veicoli con targa straniera quali San Marino, Svizzera, condotti da residenti in Italia da più di un anno, che venivano sequestrati per la riforma del pacchetto sicurezza 2018.

Le novità, spiega inoltre l'Ufficio Studi dell'ASAPS, prevedono la circolazione degli scooter a tre ruote che potranno tornare a circolare in autostrada e nuove competenze per gli accertatori ed ausiliari della sosta, che avranno maggiori poteri di sanzionamento nei divieti di sosta. Molte delle proposte sarebbero partite dai Comuni italiani, impegnati ad affrontare la nuova mobilità al tempo della pandemia, anche rispetto alla cosiddetta "mobilità dolce" con provvedimenti storici a tutela dei ciclisti e dei pedoni. A Verona in tal senso l'amministrazione comunale ha approvato e fatto realizzare con il supporto di Fiab una serie di "corsie ciclabili", da non confondersi con le tradizionali "piste ciclabili".

Altra svolta prevista dal decreto, secondo quanto riportato sempre dalla nota dell'Ufficio Studi dell'ASAPS, riguarderebbe poi i controlli della velocità nei centri urbani, con autovelox fissi anche sulle strade urbane di quartiere e locali, ad oggi invece vietati. Spetterà al Prefetto autorizzare le nuove postazioni, attraverso una analisi degli incidenti avvenuti e sulle loro cause, anche per tutelare i pedoni e gli utenti vulnerabili. Il pacchetto a tutela dei ciclisti prevederebbe invece l'introduzione della "strada urbana ciclabile" ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per le biciclette. Altra novità il "doppio senso ciclabile" su strade cittadine ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitat: le biciclette potranno circolare anche in senso opposto all’unico senso di tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.

Nascono poi le "corsie bici-bus" purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri. Precedenza a favore dei ciclisti. I conducenti degli altri veicoli avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Inoltre lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Vengono istituite le "zone scolastiche" nelle città, in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Qui verrà limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno per disabili. Pesanti le sanzioni per chi viola i divieti nella "zona scolastica" con sanzione amministrativa da 164 a 664 euro e in caso di reiterazione nel biennio, sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Introdotta poi la linea dura verso la sosta selvaggia davanti ai cassonetti dei rifiuti o che impedisca la pulizia stradale. Dipendenti comunali e delle municipalizzate individuati dal sindaco potranno sanzionare anche con la rimozione dei veicoli. Una cosa quest'ultimo che parrebbe a Verona non aver trovato grande apprezzamento da parte del presidente dell'azienda municipalizzata Amia Bruno Tacchella. Per la sosta e fermata abusiva sulle corsie preferenziali, introdotti nuovi poteri anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, con le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

Secondo quanto riportato dall'Ufficio Studi dell'ASAPS sono previste infine novità importanti anche per i tempi delle revisioni a causa dell'emergenza da "Covid-19". I veicoli la cui revisione scadeva entro lo scorso 31 luglio avranno tempo fino al 31 ottobre 2020, mentre viene autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020. Nelle zone a traffico limitato le telecamere potranno sanzionare i divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita, nonché il controllo della durata di di permanenza all’interno delle ZTL.