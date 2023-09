Dl Caivano, esulta la Lega. Borchia: «Giro di vite sulle baby gang, mai più episodi come il 2 giugno sul lago di Garda»

«Mai più episodi come quelli del due giugno del 2022 sul Lago di Garda. Lo avevamo detto e ora, grazie alla spinta della Lega e di Matteo Salvini, arriva una stretta sulle baby gang». Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona, all'indomani dell'approvazione da parte del governo guidato da Giorgia Meloni del cosiddetto decreto-legge "Caivano". «Dopo le violenze avvenute a Peschiera - ha aggiunto lo stesso Paolo Borchia - insieme al sottosegretario Ostellari ci recammo sul lago per presentare il progetto contro le baby gang che adesso è parte integrante del decreto legge».

Da parte dell'eurodeputato veronese della Lega è stata quindi espressa grande soddisfazione per il provvedimento appena approvato e che ora dovrà essere convertito in legge dal parlamento entro i prossimi sessanta giorni: «Bene quindi il pacchetto di misure approvato in Consiglio dei ministri, che inasprisce le sanzioni sui crimini commessi da giovanissimi, dotando di nuovi strumenti legislativi anche i questori. Misure che avranno un impatto importante anche qui in Veneto, dalle zone turistiche come il Garda o Jesolo, alle città come Verona o Padova. Complimenti quindi alla Lega, al sottosegretario Nicola Molteni e Andrea Ostellari per questa grande battaglia contro la criminalità e la violenza dei minori», ha concluso Paolo Borchia.

In merito è intervenuto direttamente anche il sottosegretario di Stato alla giustizia, senatore Andrea Ostellari: «Le proposte della Lega per il contrasto al fenomeno delle baby gang e relative agli Istituti penali per minori sono state accolte dal Consiglio dei ministri e diventano parte integrante del decreto-legge appena licenziato contro la criminalità e la violenza minorili. Ammonimento per i minori dai 12 ai 14 anni quale utile strumento preventivo insieme a pesanti sanzioni per i genitori, messa alla prova subito o processo senza sconti per il minore che delinque, contrasto severo a chi non manda i figli a scuola. Inoltre, - ha precisato il sottosegretario Ostellari - per i detenuti dai 18 ai 25 anni che hanno commesso un crimine quando erano minorenni e stanno scontando la pena presso un Ipm (Istituto penale per minorenni, ndr) si prevede il trasferimento in un carcere per adulti qualora turbino l’ordine e mettano a repentaglio le attività trattamentali di formazione e avviamento al lavoro».

Cosa prevede il decreto-legge "Caivano"

Nella giornata del 7 settembre il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del ministro della giustizia Carlo Nordio, del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e, infine, del ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce «misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile». All'interno, secondo quanto è stato riferito dal governo, anzitutto «si estende l’applicabilità del cosiddetto "daspo urbano" (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni».

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede inoltre che «il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio». Tale divieto è stato «esteso a scuole, università ed aree limitrofe». Sempre nel dl appena licenziato «si ampliano i casi nei quali il questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal Comune)».

Il decreto-legge approvato giovedì, inoltre, «potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d’armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato». In aggiunta, «la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni». Per contrastare il fenomeno della «violenza giovanile», anche con riferimento al fenomeno delle cosiddette «baby-gang», viene modificata la disciplina della misura di prevenzione personale dell’"avviso orale". Con le nuove norme, «l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni». Si prevede inoltre che il questore possa proporre all’autorità giudiziaria di «vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale».

Il dl introduce anche «una nuova tipologia di ammonimento del questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni». Il governo ha spiegato che «poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso».

Per quanto riguarda il processo penale a carico di imputati minorenni, il dl «riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale». Per le misure diverse dalla custodia cautelare, «la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4». E, ancora, «si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi». Si prevede inoltre che «fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti)».

Per quanto riguarda infine la «tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici», nel dl emanato dal governo si prevede «l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi». L'esecutivo ha spiegato che, una volta a regime, si prevede inoltre «l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato».