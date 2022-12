Decreto Aiuti Quater, Lega: «Anche ex Ipab beneficino del sostegno»

Il caro bollette non ha lasciato grandi alternative alle case di riposo veronesi e almeno una decina a partire dal prossimo anno dovranno aumentare le rette degli ospiti. In alcuni residenze, le quote giornaliere arriveranno anche a raddoppiare e per sostenere le strutture i parlamentari della Lega hanno sottoscritto un emendamento al decreto Aiuti Quater. I senatori Paolo Tosato ed Erika Stefani, insieme agli altri colleghi veneti, hanno chiesto che nel decreto siano inclusi «tra i beneficiari del fondo di 170 milioni di euro per l’anno 2022 a favore degli enti del terzo settore anche le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), comprese le realtà non interessate dai processi di trasformazione». Una misura che permette anche agli istituti ex Ipab di beneficiare del sostegno. Istituti che nella formulazione iniziale erano stati esclusi. «Molte di queste strutture operano in Veneto ed era necessario un intervento mirato per evitare disparità di trattamento tra le realtà del territorio, alla luce di un’emergenza che sta colpendo tutti, garantendo così ai cittadini più fragili la continuità di un servizio che riteniamo fondamentale e dal quale risulterebbe ingiusto essere esclusi», hanno concluso i due senatori leghisti.

«Anche la maggioranza si è accorta del grave vulnus che ha creato Luca Zaia in Veneto non realizzando la riforma delle Ipab. Ora ci aspettiamo che il Governo dia parere favorevole per far arrivare anche a loro degli aiuti vitali - hanno commentato dalla minoranza la senatrice Beatrice Lorenzin e il senatore Andrea Martella, del Partito Democratico - Sarebbe stato veramente iniquo che la mancata riforma degli Ipab del Veneto finisse per penalizzare i più fragili, sarebbe stata una "tassa occulta" applicata dalla Regione alle famiglie venete».