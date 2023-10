Ampia convergenza su Verona città metropolitana, pronto il disegno di legge

È come se l'idea fosse stata rinchiusa in una bottiglia e Raffaele Boscaini ha semplicemente tolto il tappo. Durante l'assemblea di Confindustria Verona, il presidente ha evidenziato la necessità di trasformare Verona in una città metropolitana. Il progetto era in fase di gestazione da tempo, ma con l'intervento di Boscaini la macchina politica si è messa in moto. Il Comune di Verona ha preparato la richiesta ufficiale ed in Parlamento è stato presentato il disegno di legge.

Il disegno di legge per Verona città metropolitana è sostanzialmente una modifica della norma che ha istituito le città metropolitane. In quella norma sono elencate le città metropolitane e con la modifica proposta si aggiungerebbe alla lista anche la città di Verona. Lo stesso iter che sta seguendo anche Reggio Calabria per ottenere lo stesso risultato. Iter dunque che potrebbe essere accorpato per inserire le due città con un unico provvedimento.

A presentare il disegno di legge che potrebbe trasformare Verona in città metropolitana, eliminando quindi la Provincia ed aumentando le competenze e le risorse del Comune capoluogo, sono stati i parlamentari veronesi di Fratelli d'Italia. Il primo firmatario è il deputato Ciro Maschio, il quale ha ottenuto il sostegno dei colleghi Marco Padovani, Maddalena Morgante e Matteo Gelmetti, oltre che del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. «Verona ha tutte le carte in regola, per popolazione, infrastrutture, urbanistica, economia, turismo e cultura, per ambire a raggiungere questo status e cogliere le potenzialità di crescita e di migliore utilizzo delle risorse che questo può portare al territorio», hanno dichiarato i parlamentari veronesi di Fratelli d'Italia.

Ed è ampia la convergenza politica sulla proposta. Anche il Partito Democratico ha provato in passato a trasformare Verona in città metropolitana ed ora è pronto a collaborare affinché l'obiettivo possa essere raggiunto. I consiglieri comunali e provinciali ed i segretari locali del PD hanno evidenziato: «Il riconoscimento di città metropolitana consentirebbe di aumentare di diversi ordini di grandezza l’attrattività del territorio e la capacità di intercettare risorse, per la sicurezza ma anche per le infrastrutture e lo sviluppo socio-economico, adeguandole finalmente all’importanza dei nostri talenti e potenzialità. L’auspicio è che ci sia sintonia su percorsi e obiettivi con i parlamentari veronesi e che anche la Regione riconosca e sostenga questa prerogativa del territorio veronese».

Pronto a dare il suo supporto anche il movimento civico Traguardi convinto che l'occasione di diventare città metropolitana sia per Verona «uno straordinario vettore di attrattività che si aggiungerebbe a università, fiera, policlinico universitario e interporto, elementi che insieme alla sua storia e tradizione già ne fanno un polo turistico e culturale d’eccellenza. Ma oltre a darle un riconoscimento che in qualche modo le spetta, in quanto capoluogo più popoloso del Veneto, fulcro di una delle aree più produttive d’Italia e d’Europa, lo status di città metropolitana consentirebbe a Verona di attuare una gestione integrata e più efficace di tanti aspetti che riguardano il governo del territorio nel suo complesso, dai trasporti e la mobilità, ai rifiuti e l'energia, passando per ambiente, infrastrutture, relazioni con le imprese e il terzo settore, dando grandi opportunità anche ai Comuni vicini».

Infine, oltre agli industriali, anche altre categorie locali spingono affinché Verona diventi città metropolitana. Favorevoli sono, ad esempio, gli architetti, che attraverso il loro presidente Matteo Faustini chiedono però di chiarire le idee su come poi si dovranno sviluppare città e territorio. «Traffico e mobilità, densità ed espansione urbana, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio culturale: sono i cinque punti del manifesto degli architetti di Verona - ha dichiarato Faustini - Cinque punti per una città inclusiva, smart, il più possibile a misura d’uomo, dove i cittadini possano muoversi liberamente con i mezzi pubblici il più possibile, e quindi tornare ad avere un’idea della città di prossimità. Entrando nel dettaglio, partiamo dal centro storico: si sta svuotando, occorre dare una direzione chiara agli interventi per la ripopolazione, nel rispetto delle attività commerciali e dando un indirizzo ai numerosi contenitori pubblici che ora non sono adeguatamente valorizzati. L’80% del patrimonio veronese è vincolato. Occorre cercare di valorizzarlo favorendo l’intervento in sinergia con i privati perché il pubblico da solo non ce la può fare. Veniamo a Verona Sud, per la quale serve un concorso di progettazione che includa anche l’area della stazione per completare il lavoro fatto fino ad ora. Per gli spazi verdi, va ridisegnato totalmente il Parco delle Mura e messo in relazione con le altre aree verdi per una maggiore fruibilità. Quanto al traffico, Verona sta facendo un passaggio importante: la tranvia sta diventando realtà e speriamo che ad essa si abbinino parcheggi scambiatori che possano diminuire il traffico che attanaglia la città. Per diminuire il traffico vanno fatte anche scelte impopolari come quella di allargare la ztl in determinate fasce orarie».