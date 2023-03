L'annuncio di Calderoli: «Sì della Conferenza unificata al Ddl autonomia». Zaia: «Oggi si fortifica il disegno di modernità per un paese federalista»

«C’è il via libera della Conferenza Unificata al disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata, un ulteriore passo avanti positivo nel percorso della riforma. Contiamo ora di presentare il testo al prossimo Consiglio dei Ministri, per la definitiva approvazione». Lo ha reso noto giovedì 2 marzo il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli che poi ha aggiunto: «Dopo aver già accolto le richieste delle regioni nel precedente ottalogo, anche le proposte emendative di Anci e Upi sono state ricevute e verranno portate in pre-Consiglio per una valutazione del loro inserimento nel ddl definitivo».

Lo stesso Calderoli ha anche precisato: «Ulteriori proposte potranno essere presentate come proposte emendative, durante l’esame del parlamento. Per il resto anche nelle sedute odierne i lavori si sono svolti sempre con pragmatismo e volontà di cooperare. I quattro principi di rapidità, semplicità, efficienza ed efficacia prefissati fin dalla prima riunione continuano ad essere rispettati da tutti. Un elemento incoraggiante - ha concluso il ministro - e che soprattutto garantisce alle Conferenze di proseguire nei lavori».

In merito è intervenuto nelle scorse ore anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Il parere favorevole al Ddl sull’autonomia anche da parte della Conferenza Unificata segna un secondo risultato importante della giornata. Ricorderemo questo giorno come uno di quelli in cui si è fortificato un disegno di modernità per un paese in cui la scelta federalista va ad attuare le volontà dei padri costituenti».

Il governatore Zaia ha poi aggiunto: «Registriamo un secondo rilevante risultato a poche ore dalla Conferenza delle Regioni di questa mattina in cui si sono espresse favorevolmente tutte le regioni tranne quattro. Rispetto la scelta: hanno fatto dei distinguo, ma è da notare che non si sono pronunciate contro l’autonomia, lamentandosi più che altro delle modalità. Da parte nostra c’è soddisfazione, - ha ribadito il presidente Zaia - ma colgo anche un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi e del ministro Calderoli a cui va il mio ringraziamento per l’impegno che continua a dimostrare. Da parte nostra - ha concluso Zaia - c’è la volontà di vedere riconosciuto fino in fondo che questo è un progetto serio, che non spacca l’Italia e darà opportunità a tutti, anche a quella foresta che cresce e che non ha ancora voce».