Bendinelli ai vertici nazionali di Italia Viva: «Pfas, Collettore del Garda e turismo, i miei temi»

Italia Viva, il partito riformista guidato da Matteo Renzi, si prepara al Congresso nazionale in autunno e ha appena nominato la Cabina di Regia nazionale, l’organo che svilupperà la proposta politica e il programma da sottoporre agli iscritti, prima, e agli elettori, poi: Davide Bendinelli, sindaco di Garda e attuale coordinatore veneto di IV, figura tra i 12 nuovi membri, sei donne e sei uomini.

«Porteró l’attenzione su tre grandi temi che sono rilevanti sia a livello nazionale che, in particolare, per il Veneto e la Provincia di Verona: i pfas, i forever chemicals che minacciano di divenire una seria istanza per la salute delle persone; il collettore del Garda, essenziale per il risanamento del lago; il sostegno al turismo che rappresenta la prima economia del Veneto ma che, al di là della retorica "d’ufficio", viene lasciato integralmente sulle spalle degli operatori del settore.

La politica odierna, in particolare nel Governo, assomiglia sempre più all’intrattenimento: grandi proclami su temi emotivamente divisivi che riempiono le pagine di social e giornali per un giorno o due per, poi, scomparire nel nulla. Italia Viva - conclude Bendinelli - riafferma la sua vocazione a trattare, senza artefatte polarizzazioni, temi e dinamiche che fanno, ogni giorno, la differenza per la salute delle persone e dell’economia».