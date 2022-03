Elezioni, data unica per amministrative e referendum. Si vota il 12 giugno

Si è riunito alle 10 di questa mattina, 31 marzo, il Consiglio dei Ministri in cui è stato deciso il giorno delle elezioni amministrative 2022. Elezioni che coinvolgono anche il Comune di Verona. Si voterà domenica 12 giugno, con eventuale ballottaggio il 26 giugno. Il Governo ha inoltre deciso di far coincidere le amministrative con il voto per i cinque referendum sulla giustizia. Quindi il 12 giugno tutta Italia andrà alle urne. In alcuni territori si voterà solo per i referendum, in altri si voterà per referendum e amministrative.

Per le elezioni amministrative le regole saranno sempre le stesse. Nei comuni con meno di 15mila abitanti vince il candidato sindaco che avrà ricevuto più voti. Nei comuni più grandi, come ad esempio Verona, il candidato sindaco deve ottenere più del 50% delle preferenze. Se nessun candidato sindaco il 12 giugno avrà superato il 50%, i due candidati più votati si sfideranno nel ballottaggio del 26 giugno.

Nella provincia scaligera, oltre al capoluogo, si rinnovano anche le amministrazioni di altri 13 Comuni: Caldiero, Casaleone, Cazzano di Tramigna, Cerea, Gazzo Veronese, Illasi, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Soave, Villa Bartolomea e Zevio.

E la presenza delle elezioni amministrative potrebbe aiutare i referendum a raggiungere il cosiddetto "quorum". Se, infatti, almeno la metà degli aventi diritto non si recherà alle urne, i referendum non saranno ritenuti validi. Cinque i quesiti su cui i cittadini potranno esprimersi a favore o contro, tutti inerenti la giustizia: la riforma del Csm; l'abolizione della legge Severino; la separazione delle funzioni dei magistrati; il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati; i limiti agli abusi della custodia cautelare.