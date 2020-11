Croce a Sboarina: «Servono aiuti. Proroghi scadenze di tasse e bollette»

«Sboarina, per favore, oltre a protestare, fai il sindaco». Questo è l'appello lanciato dal leader di Prima Verona Michele Croce al primo cittadino di Verona. Anche Croce si unisce ai consiglieri comunali di minoranza che hanno criticato Federico Sboarina per le sue partecipazioni alle manifestazioni di piazza che si sono svolte la scorsa settimana contro le restrizioni introdotte dai dpcm del premier Giuseppe Conte. «Il periodo è difficile, difficilissimo - ha detto Croce - E temiamo che lo sarà sempre più nelle prossime settimane. Le chiusure forzate si allungheranno e si estenderanno. I veronesi chiedono al sindaco azioni concrete e non solo parole. La presenza in Piazza Bra nelle varie manifestazioni non è più sufficiente. Servono interventi concreti in favore dei veronesi colpiti dal blocco delle attività commerciali, come ad esempio una moratoria sulla tassa rifiuti di metà novembre, una proroga al 2021 il saldo Imu in scadenza a dicembre ed un differimento delle scadenze delle fatture per le bollette di luce e gas. Insomma, sindaco, interrompi il vivacchiare sonnolento della tua amministrazione aggiungendo alla doverosa presenza alle manifestazioni di protesta aiuti concreti».

