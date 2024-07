Governance Poll, il calo di consensi per Tommasi scatena le opposizioni: «Sindaco incapace di affrontare le sfide di Verona»

Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato ieri, lunedì 15 luglio, i risultati del Governance Poll, ovvero il sondaggio annuale che misura l'apprezzamento dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo e dei presidenti di Regione. I dati in questione evidenziano una significativa flessione nel gradimento del primo cittadino di Verona. Damiano Tommasi, eletto sindaco del capoluogo scaligero nel 2022 con un solido 53% dei voti, aveva già visto un calo nel suo apprezzamento l'anno scorso, scendendo al 51,5%. Questa riduzione lo aveva posizionato al 62esimo posto tra i sindaci italiani. Tuttavia, i dati del sondaggio di quest'anno mostrano un ulteriore peggioramento nella sua popolarità. Secondo il Governance Poll del 2024, infatti, l'apprezzamento per Tommasi sarebbe sceso sotto la soglia del 50%, attestandosi al 48%. Questo calo di 5,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente lo relega così al 73esimo posto nella classifica dei sindaci italiani.

Numeri che hanno prevedibilmente dato il la a una pioggia di critiche da parte delle opposizioni politiche che siedono a Palazzo Barbieri. In una nota congiunta siglata dalla capogruppo di Fare Patrizia Bisinella, dal consigliere di Forza Italia Salvatore Papadia, insieme ai colleghi consiglieri Luigi Pisa, Antonio Lella e Anna Bertaia per la Lista Tosi e Barbara Tosi per Noi al Centro, viene affermato: «Spiace constatare ciò che noi andiamo dicendo da tempo, cioè che Damiano Tommasi, nei suoi primi due anni di mandato, non solo non ha saputo interpretare la volontà della gente, ma è anni luce distante dalle risposte che Verona meriterebbe di avere. Una politica culturale inesistente, un traffico con criticità che emergono ogni giorno di più, una situazione di degrado e criminalità che pervade tutti i quartieri, un tessuto produttivo che chiede una città viva e una politica di rilancio, ma a cui non vengono date risposte».

Critiche serrate sono giunte anche da parte del gruppo di Verona Domani: «A due anni di distanza dall'elezione di Tommasi, - si legge in una nota - cresce la consapevolezza a Verona che il sindaco non rappresentava un'alternativa valida. La sua inesperienza e il suo costante silenzio stanno danneggiando la nostra bellissima città. La "mala gestio" di Tommasi sulla sicurezza, sulla pulizia e sul decoro urbano non possono più essere ignorate». Lo stesso Paolo Rossi, capogruppo in consiglio comunale per Verona Domani, ha poi ribadito: «Gli abitanti di Verona sono sempre più delusi dalla gestione dell'amministrazione attuale. Problemi irrisolti sulla sicurezza cittadina hanno portato a un aumento della criminalità, creando un ambiente meno sicuro per i cittadini. La gestione inefficiente della pulizia urbana, e della raccolta rifiuti, ha peggiorato la vivibilità delle strade e dei quartieri, compromettendo l'immagine della città. Inoltre, il decoro urbano è stato trascurato, con evidenti segni di degrado che non rispecchiano il prestigio e la bellezza di Verona».

Senza tanti giri di parole si è infine espresso anche il parlamentare veronese di Fratelli d’Italia Marco Padovani: «Damiano Tommasi sta perdendo terreno giorno dopo giorno. I veronesi chiedono una nuova gestione della città. Il suo immobilismo e la mancanza di leadership - ha sottolineato Padovani - stanno diventando evidenti a tutti. Ogni giorno che passa, il sindaco si dimostra incapace di affrontare le sfide che la nostra città deve superare. I cittadini hanno bisogno di una guida forte e decisa, non di un'amministrazione che si nasconde dietro silenzi e indecisioni. Tommasi sembra non riuscire a gestire neanche le dinamiche interne alla sua giunta, - ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia - lasciando che conflitti e divisioni minino l'efficacia dell'azione amministrativa».