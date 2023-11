Una settimana senza giunta e senza maggioranza, Pescantina è nella palude

È passata una settimana e il Comune di Pescantina è ancora in stallo. Il sindaco Davide Quarella non ha nominato una nuova giunta dopo aver revocato gli incarichi a tutti i suoi assessori. Ed il consiglio comunale è fermo perché al suo interno manca una chiara maggioranza.

La vita amministrativa di Pescantina è dunque bloccata e le forze di centrodestra ora chiedono al primo cittadino di uscire dalla palude politica. L'alternativa, infatti, non può essere continuare così fino alle elezioni della prossima primavera. L'unica alternativa ad una nuova maggioranza sono le dimissioni ed il conseguente commissariamento del Comune.

Dall'opposizione, Forza Italia sarebbe anche pronta ad entrare in maggioranza per creare una nuova coalizione. Nuova coalizione di cui dovrebbero far parte gli alleati Lega e Fratelli d'Italia. Solo che Fratelli d'Italia è stata finora all'opposizione con Forza Italia, mentre la Lega ha sempre sostenuto Quarella ed ha criticato la sua decisione di azzerare la giunta. E anche per questo Pescantina Domani chiede a tutti di fare chiarezza prima di discutere di unità del centrodestra. «Il sindaco ha azzerato la giunta e al momento non ha fatto nessuna nuova nomina con la conseguenza che molti atti sono fermi e alcuni probabilmente irrecuperabili - ha spiegato il responsabile di Pescantina Domani Simone Aliprandi - Tutto questo per giochi di alleanze e di potere in previsione della futura tornata elettorale. Inoltre, il consiglio comunale formalmente è attivo ma nella sostanza il sindaco non ha avuto negli ultimi mesi una maggioranza tale da poter amministrare. Per quanto tempo vogliamo protrarre questa situazione che di fatto sta bloccando il paese? Si era ventilata l’ipotesi di una mozione di sfiducia che era stata anche condivisa prima dell’ultimo consiglio comunale per poi non prenderla più in considerazione. Chiediamo a gran voce che per il bene del territorio si faccia definitivamente chiarezza: chi vuole sostenere ancora questo sindaco lo dichiari apertamente e permetta alla maggioranza di amministrare, in alternativa si chiuda questo ciclo permettendo ad un commissario prefettizio di traghettare il paese fino alle prossime elezioni. Parlare di unità del centrodestra fino al momento in cui non si arriverà, e se si arriverà, ad un chiarimento sulla attuale situazione è praticamente impraticabile. Facciamo piazza pulita e sediamoci attorno ad un tavolo per il bene del paese».