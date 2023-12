Stallo a Valeggio, appello del sindaco alla responsabilità: «A rischio risorse importanti»

A Valeggio sul Mincio, l'ultima seduta del consiglio comunale è andata a vuoto. Dopo le dimissioni del vicesindaco Marco Dal Forno, dell’assessora Veronica Paon e del presidente del consiglio comunale Cesare Menini, il Comune è ancora in una situazione di stallo. Stallo che il sindaco Alessandro Gardoni ha voluto rompere con un invito alla responsabilità rivolto ai tre dimissionari e alle opposizioni: «Non si può fare tatticismo sulla pelle dei valeggiani per mero interesse personale e senza argomentazioni politiche e amministrative chiare e coerenti - ha dichiarato il primo cittadino - Non presentarsi in aula a poche settimane dalla necessità di approvare il bilancio di previsione 2024 significa mettere a rischio risorse importanti per il sociale, la sicurezza, le infrastrutture, la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. La mia squadra ed io non lo possiamo accettare, perché crediamo nella trasparenza e nel rispetto che non devono mai mancare nei confronti dei cittadini».

«Le dimissioni di Menini, Dal Forno e Paon al posto di indebolire me e la mia squadra ci hanno rafforzato - ha aggiunto Gardoni - e lo dimostrano le tante manifestazioni di affetto e sostegno che abbiamo ricevuto in questi giorni. Noi andremo avanti a testa alta perché non abbiamo tradito né il patto con i valeggiani né la nostra coscienza. Sono certo che l'intelligenza e la diligenza di qualcuno garantiranno alla nostra squadra la possibilità di proseguire il nostro cammino per il bene di Valeggio, con buona pace delle ambizioni velleitarie di qualcun altro».