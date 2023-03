Siccità e crisi idrica, il veronese Bozza (FI) torna a chiedere al governo un commissario ad hoc per il Garda-Adige

Alberto Bozza, consigliere regionale del Veneto di Forza Italia, fa sapere di aver accolto le preoccupazioni di un gruppo di agricoltori e di addetti ai lavori che, nella mattinata di giovedì 23 marzo, si è riunito a Legnago in modo spontaneo per «sensibilizzare sulle ripercussioni della crisi idrica sull’agricoltura della Bassa Veronese». Il consigliere Bozza si è detto «soddisfatto per la nomina di un commissario nazionale ad hoc decisa dal Governo», tuttavia lo stesso esponente veronese di Forza Italia è altresì voluto tornare sulla sua proposta, fatta di persona al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, di istituire «anche un commissario idrografico specifico del Garda-Adige».

Secondo Bozza, infatti, quest'ultima figura sarebbe in grado di placare le cosiddette «guerre dell’acqua tra Regioni vicine che adesso si vanno configurando e che purtroppo era facile prevedere». Di contro, sempre secondo il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, servirebbe «una figura super-partes che funga da raccordo nella crisi idrica che riguarda Garda e Adige e quindi Trentino, Veneto e Lombardia».

Il veronese Bozza, in merito, ha poi aggiunto: «La siccità è sicuramente una grave emergenza e forse anche un fenomeno epocale, credo sia infruttuoso per tutti star lì a farsi la guerra o a chiudersi nei piccoli egoismi, anche perché se andiamo a vedere sono molti di più gli interessi che legano il Trentino con Veneto e Lombardia di quelli che li dividono. Un commissario ad hoc porterebbe una visione d’insieme che superi le divisioni e valorizzi le convergenze». Infine, lo stesso consigliere Alberto Bozza ha ribadito che a suo avviso «il commissario del Garda-Adige sarebbe in grado di programmare le azioni del medio-lungo periodo per affrontare strutturalmente la crisi idrica, quindi gli investimenti statali e del Pnrr per nuovi impianti irrigui adatti sia a trattenere l’acqua che a desalinizzare quella del mare».