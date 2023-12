Crediti edilizi incagliati, a Verona rischio stop lavori per 227 condomini. Bozza: «Regione riparta da mia proposta»

Crediti superbonus 110% incagliati, a Verona rischio blocco dei lavori di ristrutturazione già avviati per 227 condomini, come stima Confartigianato. Situazione che ha vistoo il consigliere regionale veneto per Forza Italia, Alberto Bozza, tornare a spingere sulla sua mozione, che attende di essere votata dallo stesso Consiglio regionale. Il politico veronese chiede che la Regione si avvalga di Veneto Sviluppo, ente regionale, affinché «incanali i suoi solidi rapporti con il sistema bancario e con i Confidi veneti per persuaderli e incentivarli ad acquisire i crediti dalle aziende».

Questa soluzione, secondo Bozza, può essere affiancata al progetto che sta sviluppando la Regione inerente alla realizzazione di una piattaforma digitale dove imprese e privati possano cedere i crediti incagliati. «Progetto a cui plaudo e che condivido, ma che da solo non è sufficiente», chiosa Bozza. Il quale torna sui contenuti della sua proposta: «La Holding Veneto Sviluppo nel nuovo assetto societario delineato con la recente legge regionale (LR n. 14 del 04/07/2023 nda) potrebbe attivarsi attraverso le società controllate per stimolare la cessione dei crediti agli istituti di credito e gli intermediari vigilati. Fra gli intermediari finanziari autorizzati si annoverano i Confidi, che in Veneto sono sette, i quali potrebbero avere idonea capienza fiscale per acquisire la cessione dei crediti».

Bozza, pur comprendendo e sostenendo le ragioni che hanno spinto la Class action nazionale dell’edilizia (Cande) a chiedere che la Regione si faccia carico dei crediti incagliati, critica apertamente la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda che ha messo il cappello politico sull’iniziativa: «La consigliera Guarda finge di non sapere che né la Regione né gli enti collegati possono comprare i crediti incagliati per espresso divieto normativo ribadito più volte anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La collega Guarda getta fumo negli occhi e illude pericolosamente un comparto edilizio già in sofferenza e che merita di essere sostenuto e tutelato utilizzando però strade percorribili e realistiche».