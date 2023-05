Una Corte d'appello a Verona, approvata risoluzione in commissione alla Camera

«Assumere ogni iniziativa volta a istituire a Verona una sezione distaccata della Corte di appello di Venezia». È di una sola riga l'impegno richiesto al Governo dal deputato veronese Ciro Maschio e dagli altri parlamentari che lo hanno sottoscritto. Impegno contenuto in una risoluzione approvata ieri, 17 maggio, dalla seconda commissione della Camera dei Deputati, quella che si occupa di giustizia.

Nell'atto viene citato uno studio della Cgia di Mestre secondo cui la Corte d'appello di Venezia è «la terza in Italia per numero di abitanti ma è ultima nel rapporto tra numero di magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100mila abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100mila contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della Procura Generale (che sono 11 pari allo 0,2 per 100mila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190)». Una condizione che genera ritardi nei processo. Ritardi che, secondo Maschio e gli altri firmatari della risoluzione, sono legati all'«irrazionalità della geografia giudiziaria e soprattutto dell'organizzazione degli uffici e dell'organico dei magistrati».

Per questo non sarebbe più procrastinabile l'istituzione della Corte d'appello di Verona o quantomeno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia presso la città di Verona - si legge ancora nella risoluzione - L'istituzione di un'altra sede di amministrazione della giustizia d'appello comporterebbe una ripartizione del territorio fondata su parametri razionali e oggettivi».

E l'approvazione da parte della commissione è stata commentata con piacere da Maschio su Facebook. «È il primo atto ufficiale che viene approvato che fa espresso e specifico riferimento ad una proposta sulla sezione della Corte d'appello a Verona - ha detto il deputato di Fratelli d'Italia - È un atto di indirizzo al Governo che potrà recepirlo nel piano di revisione della geografia giudiziaria a cui sta lavorando. È solo un primo passo di un percorso lungo, ma siamo fiduciosi che sia da parte di Governo e Parlamento, sia da parte delle realtà operanti nel territorio veronese e veneto, potrà esserci l’attenzione e collaborazione necessaria per raggiungere l’obiettivo».