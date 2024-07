Raduno di auto non autorizzato, Tosi insiste: «Zivelonghi minimizza»

Dopo aver segnalato pubblicamente i fatti avvenuti venerdì scorso, 12 luglio, in Via Ca' di Mazzè, l'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi interviene ancora, accusando l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi di minimizzare quanto è successo.

Nella notte di venerdì, per un paio d'ore, alcuni residenti della zona di Palazzina non hanno potuto dormire a causa del rumore provocato dai motori di numerose auto radunatesi nella zona industriale. Un evento non autorizzato, ma comunque noto alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per allontanare i veicoli ed accertare eventuali attività illegali. Attività che, secondo Tosi, ci sono state. L'ex sindaco ha parlato «rave party e corse d'auto clandestine con tanto di scommesse in nero».

L'assessora Zivelonghi ha ridimensionato la vicenda, confermando che la polizia locale ha dato il suo supporto alla polizia, la quale era già al corrente dell'evento non autorizzato. «Tutto ciò è surreale, grottesco, lunare e conferma la pochezza della sinistra veronese nel governare la città - è il commento di Tosi alle parole di Zivelonghi - Il sindaco Tommasi, anziché chiamare prefetto e questore per coordinare una retata in piena regola con mezzi e uomini adeguati, se ne è lavato le mani alla Ponzio Pilato. Il risultato è che sul luogo del misfatto si è presentata una sola volante di Polizia che nulla ha potuto davanti a decine e decine di delinquenti organizzati, che hanno proseguito bellamente per un’altra ora a commettere reati in serie e disturbare la quiete pubblica. Ed è parimenti grave che l'assessore Zivelonghi minimizzi».