Caso Report, Zaia contrattacca: «Convinti che ci sia illegalità? Denunciatemi»

È andata avanti per tutto il pomeriggio e anche nella serata di oggi, 4 maggio, la quinta commissione del consiglio regionale del Veneto. L'organo presieduto dalla consigliera Sonia Brescacin si occupa di sanità e si è riunito oggi dopo le "barricate" fatte la settimana scorsa dalle opposizioni per ottenere un'audizione del presidente della Regione Luca Zaia. I consiglieri hanno chiesto chiarimenti dopo l'inchiesta giornalistica trasmessa da Report. Il programma televisivo di Rai 3 aveva sollevato dubbi sulla gestione da parte della sanità veneta della cosiddetta seconda ondata di coronavirus, ovvero il considerevole aumento dei contagi e dei ricoveri che si è verificato in Veneto nell'autunno scorso.

L'audizione del presidente Zaia c'è stata ed il suo intervento è durato circa un'ora. Dopo di lui sono poi intervenuti l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ed i tecnici che affiancano l'amministrazione regionale nella gestione dell'emergenza Covid.

Nel suo discorso, Zaia ha raccontato le varie tappe seguite dal 21 febbraio 2020, giorno in cui è iniziata ufficialmente l'emergenza con i primi casi positivi a Vo'. E dopo aver riassunto oltre un anno di lavoro, ha sfidato le opposizioni con una provocazione travestita da sfida: «Se siete così convinti che ci sia qualcosa di illegale - ha detto Zaia - Qualcosa che è stato gestito in maniera maldestra, che ravveda responsabilità personali e individuali del sottoscritto, dell'assessore, di qualche tecnico, metteteci la faccia e abbiate le palle di andate in Procura a fare una denuncia. Almeno chiariremo una volta per tutte la verità».

Tra i tanti argomenti trattati, il presidente del Veneto ha riferito che la spesa sanitaria regionale per il Covid ha raggiunto i 700 milioni di euro. E che sono stati più di 5mila i dipendenti assunti per affrontare la pandemia. «Non abbiamo nulla da nascondere e non ci sentiamo neanche nella condizione di essere trattati come dei lazzaroni o dei poco di buono - ha aggiunto Zaia - Io non vengo a giustificarmi o a farmi processare, ma vi dico come è stata questa storia. Noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni perché prendiamo decisioni. Sono decisioni codificate, comunque sancite dalla legge, perché i miei tecnici sanno che la mia parola d'ordine è sempre una, la legalità. A me quelli che giocano la schedina il lunedì mattina mi fanno sorridere. Non è facile gestire questa tragedia, mai avrei pensato da amministratore di trovarmi davanti a questa tragedia. A me dispiace che in questa disavventura, fin dal primo giorno, siamo stati criticati per tutto quello che abbiamo fatto, come se avessimo sbagliato tutto. Mi dispiace perché abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo tutti noi, io e la mia squadra di tecnici. Non c'erano le istruzioni per l'uso».

E sul fatto che durante la seconda ondata ci siano stati più contagi e più vittime rispetto alla prima, Zaia ha spiegato: «Alcuni processi sono inspiegabili e non accetto in nessun modo che si accostino i decessi ad una nostra incuria. Ho già denunciato chi lo ha fatto e lo porterò fino all'ultimo grado di giudizio».