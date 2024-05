Gettata in Adige la corona di fiori per Pasetto e a Verona si accende la polemica

«Ieri sera (30 aprile, ndr) verso le 21.30 sono stato affrontato su lungadige Pasetto a Verona da una decina di persone, fasci. Erano furiosi nei miei confronti perché avevo buttato nel fiume la corona, secca, posta sotto la lapide di Pasetto, picchiatore fascista morto in un incidente stradale a cui Verona ha inaccettabilmente dedicato una via».

Inizia così il post pubblicato sui social da Giovanni Zardini, presidente del Circolo Pink, che ha dato il via ad una serie di reazioni della destra veronese per quanto accaduto nella serata di martedì.

«Me li sono trovati davanti all’improvviso, evidentemente mi stavano osservando - prosegue Zardini -. Mi volevano buttare in Adige a recuperare la corona, spero metaforicamente ma non ne sono sicuro. Sono stati anche in grado di chiedere perché avessi buttato la corona di Pasetto nel fiume e alla mia risposta "perché era un fascio" mi hanno gentilmente spintonato e strattonato verso il fiume, hanno tentato di prendermi un ombrello che porto nello zaino forse lo volevano usare. Dopo una sequela di spintoni, sputi e insulti del tipo "se te vedemo in giro te copemo" (rigorosamente in dialetto) se ne sono andati, in gruppo come in gruppo erano arrivati. Eravamo in pieno centro a Verona, passavano troppe macchine ed evidentemente non potevano fare di più che spintonare e sputare. Credo che se fossimo stati in un luogo più appartato sarebbe finita diversamente».

Zardini poi conclude dicendo: «Ieri sera ho toccato con mano cosa significa convivere a Veronetta con questi violenti, che girano sempre in gruppo perché da soli forse non sarebbero in grado di essere cosi agguerriti. Si sa che stare in branco fa sentire invincibili e spavaldi. La targa a Pasetto va tolta e il lungadige magari intitolato a Berto Perotti».

Pasetto fu consigliere comunale a Verona per il MSI nel 1980, con il quale poi venne eletto alla Camera dei Deputati nel 1992. Riconfermato nel 1994 e 1996 con Alleanza Nazionale, morì in un incidente stradale nel marzo del 1997.

La condanna per il gesto di Zardini, e non solo, arriva dagli esponenti veronesi di Fratelli d'Italia, il partito che ha raccolto la tradizione politica di AN e del Movimento Sociale Italiano, di ispirazione neofascita la cui fiamma tricolore è tutt'ora presente sul simbolo di FdI. Il primo a commentare è stato il consigliere regionale Daniele Polato, in corsa anche alle prossime elezioni europee: «Un gesto spregevole e vile ha colpito i principi di rispetto e civiltà della nostra città. Una corona di fiori, simbolo di memoria e tributo a Nicola Pasetto, è stata vandalizzata e gettata nelle acque dell'Adige. Questo atto non è solo un attacco alla memoria di un uomo che ha fatto molto per la nostra comunità, ma rappresenta anche un affronto diretto ai valori di democrazia e libertà su cui si fonda la nostra società, che a Pasetto ha dedicato la targa».

Queste le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, che si è poi rivolto all'Amministrazione Tommasi: «Non è la prima volta che succedono fatti del genere. Mi aspetto una risposta unanime di solidarietà e di denuncia da parte di tutte le forze politiche locali, inclusa l'Amministrazione Comunale. La dichiarazione di responsabilità diffusa sui social network dall'autore del gesto rivela bassezza ideologica e mancanza di senso morale, ricorrendo a gesti vandalici auto giustificati dalle proprie convinzioni. Trovo allucinante che proprio Jacopo Buffolo, assessore alla Memoria Storica e Diritti Umani oltre che alle Politiche giovanili e di partecipazione, Pari opportunità, Innovazione, metta il like al post dell’autore del gesto».

Sempre da Fratelli d'Italia, sono arrivate poi le parole dell'Onorevole Marco Padovani: «Ancora una volta, la sinistra conferma il suo comportamento codardo. Ma non siamo nuovi a questo tipo di gesti. La cosa preoccupante e vergognosa è il fatto che due amministratori comunali di maggioranza, un assessore e la vice presidente del consiglio comunale, abbiano approvato il gesto con un like sui social. Questo dimostra quanto siano schiavi e prigionieri della loro ideologia. È una vergogna vedere persone in ruoli di amministratori comportarsi in questo modo».

Gesto, quello di Zardini, condannato da Nadir Wellponer: «Questo non è antifascismo, è vigliaccheria».

Chiamato in causa, è arrivata poi la risposta dell'assessore alla Memoria del Comune di Verona, Jacopo Buffolo, il quale ha sottolineato che «L’azione dell’amministrazione è votata contro ogni forma di violenza, per la pace e il rispetto reciproco, nel solco dei valori costituzionali. Per questo credo sia fondamentale prendere le distanze dalle provocazioni e condannare aggressioni e intimidazioni, da qualsiasi parte provengano», precisando dunque il riferimento all'atto intimidazione nei confronti di Zardini