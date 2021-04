Bilancio del Comune di Verona, Toffali: «Difficoltà mai affrontate prima»

Dopo la svista del 7 aprile scorso e le successive polemiche legate allo slittamento di due settimane, il consiglio comunale di Verona ha potuto finalmente cominciare il dibattito sul bilancio di previsione 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VERONA DEL 23 APRILE 2021

Il documento finanziario è stato impostato dall'amministrazione per affrontare una situazione che risente ancora fortemente della crisi legata al Covid e, in particolare, del suo impatto sulle entrate comunali. Inoltre, a generare ulteriore incertezza finanziaria, le mancanza da parte del Governo di chiare politiche, salvo il rifinanziamento, per circa 500 milioni, del fondo volto ad assicurare le funzioni fondamentali degli enti locali.

Caratteristiche e criticità del documento finanziario sono state illustrate all'aula dall'assessore al bilancio Francesca Toffali: «Un bilancio complesso. Il Comune di Verona è chiamato a rispondere a difficoltà economiche-sociali mai affrontate prima. La crisi economica attraversata è ben rappresentata dai numeri, con mancati introiti già previsti per il 2021 pari a circa 3,4 milioni di euro in meno dal gettito Imu; 2,3 milioni di euro dall’Irpef; 2,7 milioni in meno dal gettito d'imposta; 4,4 milioni di euro in meno derivanti dagli ingressi ai musei e dalla vendita delle Veronacard. Nonostante questo, i servizi erogati dal Comune non hanno registrato alcuna modifica, anzi, sono stati incrementati sul fronte del sociale e degli aiuti riconosciuti alle famiglie in difficoltà. Il nostro sforzo è stato quello di continuare a garantire i servizi erogati ai cittadini veronesi e ad implementare le risorse per i servizi rivolti alle famiglie e alle categorie più fragili della popolazione. Spiace constatare che la minoranza, nonostante i tanti proclami, continui ad ignorare completamente il nostro impegno. Il bilancio 2021 è coerente, responsabile e attento alle necessità di tutta la cittadinanza, nessuno escluso».

Collegati alla delibera ci sono 1.236 emendamenti, alcuni dei quali presentati dal consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco. «Le risorse da investire per alleviare gli effetti della crisi alle persone e alle famiglie meno avvantaggiate possono venire dalla razionalizzazione delle 107 partecipazioni in cui il Comune di Verona è ancora inserito - ha spiegato Bertucco - Molte di queste società hanno un'utilità solo politica e presentano una gestione inefficiente. Il Comune dovrà infatti ripianare, utilizzando l'avanzo di amministrazione del bilancio 2020, 2,4 milioni di buco di Amt e, in quota parte, anche i 20 milioni di buco della Fiera. A tutte queste criticità il Comune risponde con le multe, con una previsione di entrata per 19,9 milioni di euro. Oppure attraverso le sue partecipate, da cui sono previste entrate pari a 23,6 milioni di euro, per la maggior parte provenienti da Agsm per 19,6 milioni e il resto dai dividendi delle Autostrade».

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023

Le entrate correnti per il 2021 ammontano a 317 milioni di euro, nel 2020 erano 340,3 milioni di euro. Una diminuzione che, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, è stata compensata principalmente attraverso: l’utilizzo dell’avanzo vincolato; l’applicazione di politiche di contenimento di alcune spese; l’operazione di rinegoziazione dell’indebitamento del Comune, posta in essere anche nell’esercizio appena trascorso.

Fra le principali voci di entrata che subiscono variazioni, sulla base dell’andamento effettivamente registrato a conclusione dell’esercizio 2020: il gettito IMU previsto in diminuzione per circa 3,4 milioni di euro; il gettito dell'addizionale Irpef, prevista in diminuzione per circa 2,3 milioni di euro; il gettito dell'imposta di soggiorno, prevista in diminuzione per circa 2,7 milioni di euro, ma sperando in una ripresa dei flussi turistici a partire da questa estate. Inoltre, minori introiti derivanti dagli ingressi ai musei e dalla vendita delle Veronacard previsti in diminuzione complessivamente per circa 4,4 milioni di euro, rispettivamente 3 milioni per i musei e 1.4 milioni per la Veronacard.

Nel corso del 2021 sono complessivamente previste entrate di natura tributaria pari a 194.814.192 euro, in diminuzione rispetto ai 206.009.526 euro previsti nel 2020. La spesa prevista per il 2021 presenta un totale costi pari a circa 317 milioni euro (330 milioni di euro nel 2020 a 319 milioni di euro nel 2019). In particolare, la spesa per acquisto di beni e servizi rimane pressoché invariata nel 2021. La spesa per trasferimenti correnti per il 2021 è prevista in euro 44.541.099,37 ed è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche per 30,4 milioni di euro, a famiglie per 7,9 milioni di euro e ad istituzioni sociali private per 6,2 milioni di euro.