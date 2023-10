Piazza del Popolo e Via Bellini, approvata l'installazione di telecamere

Telecamere in Piazza del Popolo e una targa per ricordare la giovane vittima della mafia Giuseppe di Matteo. Ieri, 19 ottobre, il consiglio comunale di Verona ha preso queste decisioni, mentre sulle nomine ha trovato l'accordo solo sul nuovo componente della commissione delle scuole dell'infanzia paritarie.

La richiesta, arrivata dalla settima circoscrizione, di aumentare la videosorveglianza in Piazza del Popolo e in Via Bellini è stata accolta all'unanimità dall'aula. Con 33 voti favorevoli è stata approvata la mozione presentata dal consigliere della Lega Nicolò Zavarise, con cui si chiedeva l'installazione di nuove telecamere per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Saranno almeno tre gli occhi elettronici che verranno posizioni per contrastare degrado e insicurezza.

Sempre all'unanimità, con 29 voti a favore, è stato approvato anche l'ordine del giorno della consigliera del Partito Democratico Carla Agnoli per posizionare una targa in una scuola, giardino o in parco frequentato da bambini e ragazzi per ricordare il piccolo Giuseppe di Matteo, rapito da Cosa Nostra all’età di dodici anni, tenuto in ostaggio per 779 giorni e poco prima del quindicesimo compleanno, assassinato e sciolto nell’acido. Un simbolo per non dimenticare quanto la mafia possa essere brutale e pericolosa.

A scrutinio segreto, il consiglio comunale ha nominato con 18 voti favorevoli la consigliera Patrizia Bisinella tra i membri della commissione delle scuole dell’infanzia paritarie Virgo Carmeli, Francesco Meleghetti e I Colori della Musica - Provolo. Bisinella andrà così a sostituire l'uscente Marco Padovani.

Nulla di fatto, infine, per la nomina dei componenti nel collegio dei garanti. Nella votazione a scrutinio segreto, non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi dei componenti dell’aula, necessaria per la loro elezione. I candidati erano Mattia Cavaleri, Emilia Greco e Carlo Trentini. La votazione dovrà ripetersi in una nuova seduta del consiglio.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri scelti tra magistrati anche a riposo, professori ordinari di università di discipline giuridiche o avvocati con almeno dieci anni di esercizio. Le candidature possono essere presentate dai consiglieri comunali, dall'università, dal tribunale di Verona, dall'ordine degli avvocati di Verona e da associazioni nazionali, regionali e locali. I garanti, che eleggono nel loro seno il presidente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.