Agsm-Aim, tariffe in aumento. Tommasi: «Nostra attenzione è alta»

Durante l'ultimo consiglio comunale, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha confermato che durante le prossime festività natalizie non ci sarà l'archi-scultura Stella Cometa ad abbellire Piazza Bra. Ed ha anche aggiornato sulla situazione del centro federale di nuoto Castagnetti, dove ultimamente si sono assommati dei disagi. Ma il sindaco ha fornito delle risposte anche su alcune novità che riguardano Agsm-Aim, prima di lasciare all'aula il compito di valutare due mozioni e un importante punto all'ordine del giorno.

È stato il consigliere Daniele Polato ad interrogare il primo cittadino su Agsm-Aim, in particolare sull'aumento previsto per il prossimo anno di alcuni oneri addizionali e sulla riduzione dei parcheggi riservati a donne incinta e a cittadini con disabilità.

«Sapevamo che con il prossimo anno si andava incontro a possibili aumenti di alcuni costi che riguardano gli oneri di trasporto e la Carbon Tax - ha spiegato Tommasi - Le tariffe non sono mai state aumentate dal 2022. Gli oneri che incidono sul costo della fornitura riguardano il trasporto e la Carbon Tax. Si tratta di oneri di cui Agsm-Aim Calore si è fatta carico nel 2021 e nel 2022 e si sta facendo carico anche nel 2023 e che per l’anno 2024 hanno determinato una parziale revisione delle tariffe, lasciando in carico alla società parte dell’incremento tariffario. Si tratta comunque di decisioni collegate all’azienda Agsm-Aim Calore. Da parte del Comune l’attenzione è alta e, lo scorso anno, sul tema c’è stato un intervento diretto di aiuto sul caro energia in favore delle fasce più deboli. Capiamo che un aumento, in particolare in questo periodo, non è una bella notizia per le famiglie servite da Agsm-Aim Calore».

E sulla riduzione dei parcheggi riservati, Tommasi ha aggiunto: «Ci viene riferito da Agsm-Aim che i parcheggi riservati per le fasce deboli si trovano in due aree, l’una per i clienti e l’altra per i dipendenti, individuate secondo criteri di adeguatezza e prossimità. Per l’area clienti i parcheggi si trovano proprio davanti all’ingresso di Agsm-Aim, davanti alla reception. In caso di clienti con disabilità legata alla deambulazione o di momentanea occupazione di tutti i posti, la guardia giurata presente all’ingresso indirizza verso gli spazi disponibili. Per l’area dipendenti i parcheggi si trovano sul retro dell’edificio della sede, nel punto di ingresso più agevole. Ma i posti riservati per le fasce deboli non sono stati ridotti».

Dopo le risposte del sindaco, il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la ratifica dell’accordo di programma sottoscritto l’ottobre scorso fra Veneto Strade e i Comuni di Verona, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Sona. La ratifica era necessaria a causa di alcune variazioni urbanistiche da attuarsi su tratti del secondo lotto della Ciclovia del Sole. «Per quanto riguarda il Comune di Verona - ha spiegato l'assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli - il tratto di ciclovia misura 9 chilometri e 300 metri e si sviluppa a partire da Piazza Bra in direzione Ovest fino al confine con Sommacampagna. La ratifica dell’accordo di programma comporterà la variante al Piano degli Interventi, l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che sarà realizzata da Veneto Strade con contributi del Pnrr».

Infine, i consiglieri hanno respinto due mozioni sottoscritte del leghista Nicolò Zavarise. Con la prima mozione, Zavarise chiedeva l'installazione di telecamere di sicurezza alla polisportiva di Quinto, ma i voti dell'aula sono stati 25 contrari e 5 favorevoli. La seconda mozione riguardava il cantiere del filobus di Via Città di Nimes e proponeva l'apertura di due tratti stradali: Corso Cavour, da Porta Borsari in direzione Castelvecchio; e Piazza Pradaval, dall’intersezione con Via Valverde fino all’incrocio di Corso Porta Nuova. I voti contrari sono stati 23, i favorevoli 5.