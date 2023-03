Fondazione Arena, consiglio comunale preoccupato ma Gasdia diserta la seduta

Forte preoccupazione per lo sviluppo strategico e artistico della Fondazione Arena di Verona, anche in vista della centesima edizione e delle future cerimonie olimpiche e paralimpiche previste in Arena per il 2026. Questa è la motivazione alla base della mozione presentata dei consiglieri comunali di maggioranza durante il consiglio comunale straordinario che si è tenuto ieri, 30 marzo (qui la videoregistrazione della seduta). Una mozione in parte modificata nel corso della seduta, trovando così il sostegno anche dei gruppi consiliari di minoranza. Il documento è stato così votato con 29 voti favorevoli e l'astensione del consigliere della Lega Nicolò Zavarise.

La seduta era stata sollecitata alla presidenza del consiglio comunale da Cgil Sic, Cisl Fistel, Uilcom Uil e Fials Cisal. I sindacati hanno espresso apprensione per il clima venutosi a creare in città all'indomani del rinnovo della carica a sovrintendente di Fondazione Arena di Verona di Cecilia Gasdia, nomina avvenuta senza l'unanimità e con il mancato accordo del Comune di Verona e del presidente della fondazione. Gasdia, però, ieri non ha partecipato al consiglio comunale e il tentativo di ricucire lo strappo non è stato possibile. Ad inizio seduta sono intervenuti i rappresentanti delle sigle sindacali. Mario Lumastro è intervenuto per conto di Cgil Slc, Cisl Fistel e Uilcom Uil: «Molti dei presenti probabilmente non ricordano il bilancio consuntivo del 2014, che si chiuse con una perdita di oltre 6 milioni di euro - ha dichiarato Lumastro - Lavoratrici e lavoratori di Fondazione Arena invece quel bilancio se lo ricordano benissimo perché quella voragine di bilancio fu l’inizio di una lunga e sofferta serie di sacrifici a carico di tutti i dipendenti. A partire da quell’anno, nell'ordine si registrarono i seguenti accadimenti: il licenziamento del corpo di ballo; la riduzione dei contratti per il personale aggiunto; la riduzione di circa il 20% del reddito del personale stabile; e cassa integrazione per due mesi all'anno nel 2016, 2017 e 2018. L’ultimo lustro è stato il peggiore mai registrato in Fondazione Arena di Verona e non è un caso che a luglio 2021 si è registrato il primo e finora unico sciopero unitario effettuato nel corso del festival in Arena. Le difficoltà nelle relazioni sindacali erano state anche manifestate alla precedente giunta comunale, la quale ci aveva promesso importanti cambiamenti negli assetti dirigenziali. L’insofferenza dei dipendenti l’abbiamo manifestata anche al sindaco Damiano Tommasi, a cui abbiamo anche consegnato un documento nel quale abbiamo illustrato le forti criticità riscontrate nel festival del 2022 e indicato alcuni suggerimenti per il 2023».

Per Fials, ha invece preso la parola Claudia Meneghelli: «È anzitutto necessario superare gli atteggiamenti di chiusura riscontrati verso i rappresentanti sindacali. Non va mai dimenticato che sia le masse artistiche sia tecniche sono la materia prima, il prodotto stesso che voi avete l’onore e l’onere di gestire e amministrare. Va ripristinato un diverso clima di rapporti per un confronto efficace, utile, nel reciproco rispetto umano e professionale, aspetti spesso ignorati. Citiamo come esempio la richiesta sindacale di aumentare il numero di prove per la stagione estiva. È appunto con la qualità che si consolida la fidelizzazione del pubblico e si avvalora il prodotto e l’immagine dell’Arena di Verona. Forti perplessità sono state espresse anche sui carichi di lavoro della prossima stagione. Crediamo che i lavoratori meriterebbero ben altro, visto che ad ogni alzata di sipario si possono verificare sempre la loro professionalità in tutti gli ambiti lavorativi».

La situazione dei lavoratori è stata evidenziata nella mozione poi discussa dai consiglieri. Mozione in cui si sottolinea anche che l'ultimo bando per la selezione pubblica degli artisti del coro non prevedeva il vincolo, per Fondazione Arena di Verona, di attingere alle graduatorie esistenti. E che il reclutamento artistico avverrebbe facendo ricorso principalmente a un'agenzia di management lirico, sollevando dubbi di trasparenza.

Inoltre, sulla fondazione gravano circa 150 cause di lavoro. E l'organico tecnico lamenta una progressiva riduzione di personale, a fronte di un carico di lavoro sempre più imponente, con crescenti rischi per la sicurezza e per la qualità delle messe in scena.

In più, non è possibile nascondere l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Venezia sulle presunte infiltrazioni 'ndranghetiste e le sovrafatturazioni milionarie emesse per anni a danno dell'ente lirico, senza che la sovrintendente Gasdia rendesse noti i provvedimenti intrapresi a tutela dell'ente sul mancato controllo dei conti, sugli appalti e sui rapporti con i fornitori.

In virtù di queste premesse ma anche dell'importanza che Fondazione Arena ha per il tessuto culturale, artistico, economico e sociale della città i consiglieri «impegnano il presidente del consiglio a riconvocare una seduta alla presenza della sovrintendente Gasdia, e impegnano il sindaco, in qualità di presidente della Fondazione Arena di Verona, a richiedere alla sovrintendente la pianta organica e un'accurata relazione dell’organizzazione del lavoro e del reclutamento e gestione del personale, con particolare attenzione alle graduatorie, alla sicurezza e alla qualità artistica. Inoltre, una relazione sulle strategie gestionali sotto il profilo competitivo ed economico finanziario; una relazione sulle azioni intraprese internamente in seguito all'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e le sovrafatturazioni; una relazione sui rapporti internazionali di Fondazione Arena di Verona, compresi ingaggi da parte di altri teatri ed enti dediti alla programmazione lirica o sinfonica, tournée e collaborazioni; la programmazione completa di tutti gli eventi extra-lirica previsti per l'anno 2023. E ancora, un rendiconto dettagliato degli introiti, per l'anno 2022, derivati dal canone di concessione dell'anfiteatro per l'attiva extra-lirica, compresi eventuali diritti per la realizzazione di materiali audiovisivi».

Il sindaco Tommasi ha preso atto di quanto deciso dal consiglio comunale, evidenziando anche un'assenza di fiducia per quanto concerne la gestione e le scelte portate avanti dalla sovrintendente Gasdia senza confronto con il Comune. «Dispiace che non possa essere presente la sovrintendente, ma credo che ci potrà essere altra occasione per un confronto che sappiamo tutti essere molto sentito rispetto all’ente di cui si parla e di cui il sindaco è presidente per legge - ha detto Tommasi durante il consiglio - Avevamo già espresso i nostri dubbi e le nostre perplessità sull'esito della nomina della sovrintendente. Così non è stato e sulla riconferma sono emerse perplessità che i sindacati condividono. Nelle settimane successive ho iniziato in maniera diretta e indiretta un dialogo con la sovrintendente, su richiesta della stessa, per la condivisione della programmazione del calendario 2024. Un’apertura che mi ha sorpreso, visto l’atteggiamento portato avanti fino ad ora. La cosa che sicuramente non mi fa essere ottimista sui rapporti futuri è che nulla è stato detto a me nei confronti delle nomine della partecipata Arena Srl, di cui siamo venuti a conoscenza tardi, visto che erano state fatte lunedì 6 marzo, quindi una settimana prima del nostro incontro. La dice lunga sulla gestione di questa istituzione cittadina, che non riguarda la mia persona, ma la nostra città. Non c’è un rapporto di fiducia personale. Mi dispiace perché anche l'extra-lirica era una scelta strategica da condividere. Oggi manca perciò qualsiasi base di condivisione sui presupposti di onestà intellettuale e franchezza sul futuro. Il Consiglio di Indirizzo della fondazione è stato esautorato nella scelta dei vertici di Arena Srl così come sulle scelte future, sul direttore generale e direttore artistico. Il dialogo è particolarmente complicato. Credo sia emblematica l’assenza di persone di ruoli come il vicepresidente della fondazione, il presidente della Camera di Commercio, l’amministratore della società Cattolica Assicurazioni, il rappresentante del Ministero e il rappresentante della Regione, o meglio i due nominativi indicati dagli enti istituzioni pubbliche. Ci incontreremo. Da parte nostra la volontà è di essere responsabili. A breve sarà convocato un altro Consiglio di Indirizzo. Preoccupa il silenzio di una parte della città che probabilmente non vede in questo nulla di grave, non vede i rischi che si stanno correndo creando un precedente pericoloso. Quello di una Fondazione gestita al di là della volontà politica dell’amministrazione, al di là della volontà politica dello statuto, che prevede che il sindaco della città ne sia il presidente, dando da una parte un ruolo, dall’altra una responsabilità di indirizzo di presidio di un ente che oggi dobbiamo probabilmente tutelare in altro modo che non sia col dialogo. Credo che la fondazione abbia tutti i mezzi e gli strumenti per dare a questa città quello che si aspetta».

E prima dell'approvazione, acceso è stato il dibattito tra i consiglieri. «Spiace molto non sia presente la sovrintendente Gasdia - ha detto Alberto Falezza, consigliere del PD - Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e per questo chiediamo al sindaco di avere dalla sovrintendenza documenti e relazioni su punti specifici che riteniamo fondamentale monitorare e attenzionare per il bene dell’attività di fondazione». E Alessia Rotta, sempre del PD, ha aggiunto: «È grave l'assenza di Gasdia, chiamata a dare risposte. Dobbiamo dei chiarimenti ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno pagato un caro prezzo in questi anni e non possono sopportare ulteriori criticità gestionali e organizzativi. Lo dobbiamo alla città e al suo buon nome. Non ci rassegniamo ad una gestione opaca e padronale, dove vi sono sospette infiltrazioni mafiose e scelte gravemente penalizzanti sulla qualità del lavoro dei dipendenti e sui risultati artistici della fondazione».

«Chiediamo alla sovrintendente una chiarezza che negli anni è sempre venuta a mancare sulle graduatorie, sulle chiamate al lavoro, sulle recenti indagini e sulle sovrafatturazioni milionarie - ha detto ?Jessica Cugini di In Comune per Verona - Ma anche sui costi umani, delle maestranze, avvilite per non poter avere un numero di prove sufficienti o imbarazzate per dover seguire una conduzione e una esibizione del tenore afono Placido Domingo. Di chi è obbligato a turni massacranti, durante spostamenti delle mastodontiche scenografie in una città prima in Veneto per numero dei morti sul lavoro».

Per i consiglieri di Traguardi, hanno preso la parola Pietro Trincanato e Giacomo Cona. «Siamo preoccupati per la situazione di Fondazione Arena di Verona: per ciò che è accaduto nelle ultime settimane, che ha determinato il generarsi di una profonda sfiducia di sindaco e amministrazione nei confronti dei vertici di fondazione, rinnovati senza accordo né condivisione, ma soprattutto preoccupati per le condizioni in cui versa Fondazione Arena di Verona, al minimo storico nelle relazioni fra lavoratori e lavoratrici e sovrintendenza - ha detto Trincanato - L'assenza di programmazione per il prossimo quinquennio, la totale carenza di qualsiasi affaccio internazionale, la scarsa condivisione sulle modalità con cui verrà messa in scena la complessa stagione 2023, le opacità nella gestione amministrativa e nelle assunzioni sono solo alcune delle criticità che giustificano il nostro appello al sindaco». E Cona ha spiegato: «Non si tratta ovviamente di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ma è un sostegno forte e simbolico all'amministrazione perché i propri diritti e poteri siano rispettati. Ad oggi non c’è un dialogo con la fondazione, per questo siamo stati costretti a questa mozione. Quando si è convocati a parlare davanti al principale organo democratico della città alla presenza dei rappresentati sindacali dei lavoratori qualsiasi altro impegno pregresso va cancellato».

«La storia è quella di un ente che sopravvive grazie al 50% di sovvenzioni in buona parte pubbliche - ha detto Alberto Battaggia della lista Damiano Tommasi Sindaco - I sovrintendenti di Fondazione Arena non sono imprenditori, non stanno sul mercato, si barcamenano giocando sulle tariffe e i compensi agli artisti. Abbiamo invitato sindaco e la giunta a riflettere su cosa sia diventata Arena di Verona srl, quale ruolo abbia aziendalmente, quale ruolo abbia rispetto alla lirica. Abbiamo cioè segnalato che ormai Fondazione Arena è diventata un gigante dai piedi d’argilla da analizzare e forse da rimodellare».

Dalla minoranza ha parlato l'ex sindaco Federico Sboarina, che ha giustificato Gasdia: «Stupidamente ero convinto che nella fretta di convocare questo consiglio ci si era premuniti di invitare le persone che vi dovevano partecipare. Perché questa sera non solo manca la Gasdia ma anche gli altri membri del Consiglio di Indirizzo hanno avuto difficoltà. Se il confronto e il dialogo sono seri possiamo procedere, altrimenti non si possono mandare gli inviti il lunedì sera per il giovedì e poi dire che le persone non sono venute».

E critico sulla reale sostanza della mozione è stato Alberto Bozza di Forza Italia: «Questa mozione, per come è stata formulata non sposta nulla, perché il sindaco è già oggi nella condizione di chiedere la documentazione elencata. Se l'obiettivo è il confronto siamo d’accordo e apprezziamo la volontà di cambio di metodo. Ma non si può fare con questa tipologia di azioni, che nulla portano in più a quelli che sono i poteri di questa amministrazione».

Tra i tosiani, Barbara Tosi ha attaccato la maggioranza. «Spiace che non ci sia la sovrintendente Gasdia, che avrebbe sicuramente chiarito la situazione di crisi con i lavoratori - ha detto - Non c’è bisogno di divisioni e spiace che alcuni membri della maggioranza abbiano effettuato interventi distruttivi, che vanno nel senso contrario di quello che è il bene della città». E Patrizia Bisinella ha concluso: «Il tema si è troppo spostato sulla contrapposizione. Si dovrebbe portare avanti una diversa metodologia, con la presentazione di soluzioni che puntano a superare le criticità. Invece con questa mozione non è avvenuto. L’obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di valorizzare al massimo la fondazione».