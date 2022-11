L'invito di Giorgio Pasetto al Consiglio comunale: «Prostituzione da legalizzare, serve un confronto laico e senza moralismi»

«Invito ad un confronto aperto e laico le associazioni e i consiglieri comunali che hanno a cuore i diritti di tutte e tutti, senza discriminazioni, paternalismi o moralismi». Così si esprime il già consigliere a Palazzo Barbieri, oggi presidente di Area Liberal, nonché esponente di +Europa Verona, Giorgio Pasetto in merito al tema della "prostituzione".

Pasetto, commentando la prossima iniziativa del Vescovo Mons. Pompili e di alcune associazioni di fedeli cattolici, in solidarietà delle donne costrette alla prostituzione, la definisce «sicuramente apprezzabile nel suo spirito». Tuttavia, aggiunge lo stesso Giorgio Pasetto, «da un punto di vista laico è urgente una mobilitazione che vada al di là di qualsiasi posizione morale».

Di qui prende pertanto le mosse il pensiero radicale di Giorgio Pasetto: «L'autodeterminazione è la condizione imprescindibile per la libertà e la realizzazione degli esseri umani. La multa non è un deterrente, anzi rappresenta una doppia condanna per chi è vittima di sfruttamento e la sicurezza non è maggiormente garantita. Come Radicale - aggiunge Giorgio Pasetto - sono convinto che al posto di norme proibizioniste sia necessaria la decriminazionalizzazione e il riconoscimento del sex work, perché il governo del fenomeno potrà essere efficiente anche nell’individuare e contrastare al meglio le mire dei circuiti criminali. Tutte le esperienze repressive, anche di punizione dei clienti della prostituzione, si sono rivelate inefficaci», sintetizza Pasetto che poi conclude: «Sull'autodeterminazione delle persone, di ogni persona, e dunque anche delle e dei sex worker non ci possono essere ambiguità».