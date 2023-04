Consiglio comunale su Fondazione Arena, Gasdia: «Superati limiti di rispetto e correttezza»

Cecilia Gasdia è amareggiata e sconcertata per alcune dichiarazioni espresse giovedì scorso, 30 marzo, durante il consiglio comunale straordinario dedicato a Fondazione Arena. Un consiglio comunale a cui la sovrintendente dell'ente lirico non ha potuto partecipare per via di altri impegni già programmati. Ma la sua figura è stata evocata più volte e raramente in modo benigno, sia dai sindacati che avevano sollecitato la seduta e sia dai consiglieri di maggioranza. E pure il sindaco Damiano Tommasi, che ricopre anche il ruolo di presidente di Fondazione Arena, non si è risparmiato sottolineando che con Gasdia «non c'è un rapporto di fiducia personale».

Per la sovrintendente di Fondazione Arena, alcune parole spese dal consiglio comunale hanno «ampiamente superato i limiti imposti da un rapporto improntato al rispetto e alla correttezza reciproca». Tanto che per Gasdia il «danno di immagine» è stato arrecato più alla Fondazione Arena di Verona che alla sua governance.

Sulla sua assenza in aula, la sovrintendente ha ribadito che il consiglio comunale era stata avvertito. Ciò nonostante, Gasdia ha sentito «insinuazioni prive di fondamento che ignorano volontariamente le oggettive dimostrazioni di impossibilità ad essere presente visti i soli tre giorni di preavviso».

Infine, sul suo operato, la sovrintendente si è sentita accusata ingiustamente. «Sono state avanzate accuse gratuite di opacità e di inadeguatezza che non trovano riscontro alcuno nei risultati conseguiti dalla fondazione sotto la presente gestione - ha concluso Cecilia Gasdia - E data la gravità delle accuse espresse, queste saranno oggetto di discussione nelle opportune sedi».