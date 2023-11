Consiglio comunale alle 7.30 del mattino. «Passarini vuole fuggire al confronto»

Sarà molto mattiniero il consiglio comunale di Costermano sul Garda in cui il sindaco Stefano Passarini dovrà rispondere all'interrogazione presentata dalle minoranze sul parere negativo della conferenza dei servizi al ponte ciclopedonale nella Valle dei Mulini. L'interrogazione è stata calendarizzata per il consiglio comunale del prossimo 30 novembre, convocato per le 7.30 del mattino. «Un tentativo per fuggire al confronto politico», hanno denunciato Franco Bonfante, segretario provinciale del Partito Democratico di Verona, e Adriano Boni, segretario del circolo PD di Costermano.

L'orario del consiglio comunale non pare certo un incentivo alla partecipazione dei consiglieri e dei cittadini, visto che a quell'ora del mattino in tanti sono occupati dalle incombenze del lavoro e della famiglia. «Tale stravaganza non è peraltro nuova - hanno aggiunto Boni e Bonfante - Già in passato il primo cittadino ha adottato stratagemmi simili per disincentivare il dibattito sui temi più imbarazzanti per la sua amministrazione. Tuttavia, a causa dell’enorme clamore mediatico già suscitato dalle sue scelte sbagliate e dal suo atteggiamento provocatorio, questa volta il sindaco otterrà l’effetto opposto di mettersi ancora più in cattiva luce, trascinando purtroppo con sé anche il buon nome della comunità di Costermano sul Garda».

I rappresentanti del PD hanno inoltre evidenziate alcune imprecisioni sulla convocazione del consiglio. «Trattandosi di consiglio comunale straordinario, richiesto a norma di regolamento dalle opposizioni, l'argomento proposto dalle minoranze va trattato per primo - hanno spiegato - mentre nell’ordine del giorno pubblicato dal Comune è stato messo in coda. Crediamo sia giunta l’ora di farla finita con questi mezzucci: a Costermano sul Garda è urgente e necessario voltare pagina rispetto alla fallimentare avventura amministrativa del sindaco Passarini, riportando nell’alveo del leale confronto democratico i rapporti tra le forze politiche e tra queste e i cittadini».