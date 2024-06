Centro commerciale alla Campagnetta, luce verde dal consiglio comunale

Il consiglio comunale di Verona ha adottato la variante urbanistica dell'area di San Michele Extra denominata "Campagnetta" ed ha aggiornato lo statuto della Fondazione Bentegodi. Queste le principali decisioni prese nella seduta di ieri, 27 giugno.

CAMPAGNETTA

La lunga vicenda giudiziale che dagli Anni Novanta ha interessato la Campagnetta si è chiusa ieri con l’approvazione della variante urbanistica al Piano degli Interventi ad essa collegata. Un documento che ottempera a due sentenze del Tar, una del 2013 e l'altra del 2021. La giustizia amministrativa ha riconosciuto alla proprietà il diritto di realizzare nell’area un edificio commerciale, in parte già edificato e condonato durante i vari contenziosi. Attraverso la variante quindi, il Comune procede alla riclassificazione dell’area introducendo la destinazione commerciale, consentendo così che venga completato l’edificio condonato di 4.735 metri quadrati destinato ad ospitare una grande struttura di vendita. L’intervento darà modo di riqualificare un’area oggetto di degrado edilizio per la presenza dell’immobile incompleto ma anche inadeguata sotto il profilo ambientale, una situazione questa che sarà superata dalla realizzazione di ampie e curate superfici destinate a verde di mitigazione e di contesto ambientale.

FONDAZIONE BENTEGODI

Con 21 voti favorevoli e 6 astenuti, il consiglio comunale ieri ha anche adeguato lo statuto della Fondazione Bentegodi alle norme della riforma del lavoro sportivo.

Fondazione Bentegodi doveva modificare il proprio statuto entro il 30 giugno per mantenere l'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Le principali modifiche riguardano l’adeguamento ai requisiti obbligatori previsti dalla nuova normativa. Questi includono la specificazione dell’attività sportiva dilettantistica come obiettivo principale e stabile dell’organizzazione, la possibilità di svolgere attività secondarie o strumentali, e lo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza legate all'attività sportiva. Il nuovo statuto conferma anche il divieto di scopo di lucro e di distribuzione, anche indiretta, di utili, l’incompatibilità degli amministratori di ricoprire cariche in altre società sportive dilettantistiche e il rispetto delle normative sull’incompatibilità stabilite dall’ordinamento sportivo. Infine, recepite le disposizioni in materia di lavoro sportivo e previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento della società.

ORDINE DEL GIORNO

Infine, con 22 voti favorevoli e 1 astenuto, il consiglio comunale ha approvato anche l'ordine del giorno che, in relazione all’urbanizzazione programmata a San Michele Extra e alle possibili criticità viarie che possono ad essa essere collegate, impegna l'amministrazione a chiedere al proponente un approfondito studio del traffico, che possa analizzare gli scenari futuri, in particolare riguardanti gli impatti sul quartiere.