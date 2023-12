Consiglio comunale di Verona: in un anno 44 sedute e 77 delibere approvate

È stato un anno caratterizzato da una forte azione amministrativa il 2023 del consiglio comunale di Verona. Sono state approvate 77 delibere, in crescita rispetto al passato (64 delibere nel 2019 e 65 nel 2018). E nel 2024 ci saranno nuovi appuntamenti con i consigli comunali aperti alla città e alle audizioni.

Su molte decisioni complesse, come il documento unico di programmazione e il bilancio previsionale 2024-2026, i tempi di approvazione sono stati rapidi. Anche nel prossimo anno non ci sarà un aumento delle tassazioni, a fronte di un forte calo dei finanziamenti statali. E tra le altre decisioni importanti prese nel 2023 dai consiglieri, ci sono l'aumento di capitale per il Catullo del valore di 1.414.250 euro, il piano urbano della mobilità sostenibile, l'ampliamento del Parco Santa Teresa e l'approvazione del progetto definitivo per ristrutturare le case Azzolini.

E per quanto riguarda la presenza dei consiglieri, sono una quelli che non hanno perso nemmeno una seduta di consiglio e sei con una presenza al 98%, in un anno che ha visto comunque un’alta partecipazione visto che si è raggiunta una media totale del 91% (89% nel 2022).

A tracciare un bilancio del consiglio comunale di Verona sono stati ieri, 28 dicembre, il presidente Stefano Vallani e la vicepresidente Veronica Atitsogbe.

«È stato un anno nel quale abbiamo saputo gestire una importante mole di lavori e anche avviato un percorso nuovo dato, ad esempio, dalle audizioni in consiglio comunale e dalle sedute dei consigli aperti - ha spiegato Vallani - L'ultimo molto partecipato e ricco di interventi sulla violenza di genere. La conferenza dei capigruppo ha lavorato bene, ovviamente portando ciascun capogruppo le proprie priorità e necessità politiche. Dinamiche che ovviamente ci sono tra maggioranza e minoranza ma che poi hanno trovato sintesi nei lavori da portare in aula. Mi ritengo quindi soddisfatto del lavoro fatto fin qui e per il 2024 ci proponiamo di affrontare ulteriori tematiche cruciali con consigli aperti e di approfondimento oltre a lavorare con ancora più determinazione per prendere decisioni, approvare delibere e portare avanti le necessità della città».

«Mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro portato avanti dai colleghi e dalle colleghe e dai capigruppo - ha aggiunto Atitsogbe - Siamo reduci da quattro sedute impegnative che ci hanno visto approvare il bilancio, dopo molti anni, in tempo record. Questo risultato, fresco nella memoria, si unisce a quelli ottenuti quotidianamente medianti ordini del giorno e mozioni. Tra queste ultime ricordo l’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche "Verona città metropolitana". Inoltre, l’emergenza delle carceri, uno dei temi caldi condivisi sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Segnalo anche i consigli aperti; tra questi, uno dei più importanti è stato quello che ci ha portato ad approfondire un tema di grande attualità come la violenza di genere, coinvolgendo figure della città attive su questo fronte».

In sintesi, sono state 44 le sedute di consiglio comunale di Verona nel 2023 e 77 le delibere approvate, oltre a 35 mozioni e 163 ordine del giorno. Tra i grandi temi e i progetti approvati c'è stata la chiusura del capitolo finanziario per il definitivo via libera alla filovia; il passaggio definitivo di Amia da una società controlla da Agsm-Aim a società sotto il diretto controllo del Comune; l'aumento di capitale della società che gestisce l'aeroporto Valerio Catullo; l'approvazione delle opere e delle misure compensative per l'Alta Velocità a Verona; l'approvazione anche della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune e del piano di razionalizzazione; il via libera al pums, il piano urbano della mobilità sostenibile; l'ok all’ampliamento del Parco Santa Teresa; per Borgo Roma approvato il progetto definitivo per ristrutturare case Azzolini, edifici a Tombetta e la realizzare di nuove piste ciclabili e marciapiedi; e la soluzione del nodo viario di Forte Tomba con due rotonde.