Le polemiche per la foto con il mitra del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio in visita alla fiera Eos a Verona

«Come rappresentante della Regione del Veneto sono stato alla fiera di Verona all’evento Eos, che riguarda la caccia e pesca della cultura rurale». Inizia così il comunicato stampa pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio della Regione Veneto a firma del consigliere regionale Joe Formaggio, esponente di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni e membro della Commissione preposta alle attività di caccia e pesca. La nota del consigiere Joe Formaggio poi prosegue: «Ho presenziato sabato, domenica dove ha visto (sic) la partecipazione anche del ministro on. Lollobrigida. Abbiamo incontrato tutte le associazioni venatorie produttori (sic) di armi e munizioni, tante aziende che contribuiscono a un mezzo punto di Pil nazionale».

Il consigliere Joe Formaggio ha quindi spiegato: «È stato un buon momento di discussione e di confronto di idee per alcune modifiche delle leggi esistenti in Regione, in ottica di migliorare le nostre stagioni venatorie in Veneto. Non mancherò nel portare le istanze in Consiglio regionale. La presenza del ministro Lollobrigida - ha continuato il consigliere Joe Formaggio - non fa altro che certificare l’importanza della lobby dei cacciatori e delle armi nel nostro territorio, perché noi siamo da sempre dalla parte della legalità e non accettiamo lezioni di moralità dalla sinistra animalista e ambientalista».

La presenza del consigliere Joe Formaggio alla Fiera di Verona Eos è stata però fortemente criticata in queste ore dalle opposizioni in Consiglio regionale, in particolare facendo riferimento alla fotografia che ritrae l'esponente di Fratelli d'Italia mentre imbraccia un mitra e che è stata diramata attraverso i canali ufficiali della Regione. Tale immagine, infatti, viene ritenuta ben poco istituzionale, per essere eufemistici, da parte ad esempio dei consiglieri veneti del Pd. A prendere posizione tra i dem è stato anzitutto il consigliere regionale Jonatan Montanariello, il quale in una nota afferma: «È grave che in un paese come il nostro, dove per fortuna le armi, foriere di violenza e tragedie, non sono di libera vendita, un consigliere regionale faccia un simile spot a favore di questa lobby. Sorprende ancor di più che da parte del Consiglio regionale venga diffusa, a corredo delle dichiarazioni di Joe Formaggio, un'immagine del consigliere che imbraccia sorridente un'arma».

Sulla stessa linea si è espressa anche la consigliera regionale de il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel: «Mi chiedo come sia possibile che su canali ufficiali del Consiglio veneto venga dato spazio a un comunicato che riporta testualmente "Sempre al fianco della lobby dei cacciatori e delle armi". Un Consigliere dovrebbe essere al fianco dei cittadini, non della lobby delle armi. Basterebbero i casi di cronaca nera delle ultime ore a far capire quanto sia grave e inopportuna questa uscita del consigliere Formaggio». Secondo quanto riportato dall'Ansa Veneto, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, interpellato sulla vicenda, avrebbe dichiarato di non poter fare una censura preventiva, ma avrebbe altresì annunciato «una policy per siti e social istituzionali».