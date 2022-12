Il consigliere comunale Luigi Pisa entra in Forza Italia: «È un onore». Tosi: «Un amico». Bozza: «Darà forza al progetto»

Luigi Pisa, attuale consigliere comunale a Veriona e già assessore nelle amministrazioni Tosi, entra ufficialmente in Forza Italia. Pisa, sabato scorso, era presente al Crowne Plaza alla convention di Forza Italia dell’on. Flavio Tosi con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (Coordinatore nazionale del partito) e il consigliere regionale e comunale Alberto Bozza. Per lui si tratta di un ritorno nel partito azzurro, di cui è stato consigliere comunale dal 1994 al 2007.

«È un onore ritornare in Forza Italia - ha detto Luigi Pisa - La scelta è nata per la stima che ho del dott. Tajani, che ho avuto il piacere di incontrare sabato, e per la lunga amicizia e il forte connubio politico che ho da tanti anni con Flavio Tosi, e le capacità che riconosco in Comune e in Regione ad Alberto Bozza. Ho sposato il simbolo e scelto le persone. Questa è una scelta di campo che guarda al presente e al futuro: voglio contribuire a rafforzare, in una città storicamente moderata come Verona, il centro del centrodestra che è proprio Forza Italia. In tal senso porto in dote anche il mio consenso personale (Pisa, con 618 preferenze, è stato il terzo più votato del centro-destra alle Comunali di giugno, nda), felice e fortemente motivato nel cominciare un percorso politico con la nuova Forza Italia a Verona di Tosi e Bozza e del coordinatore provinciale Claudio Melotti».

Flavio Tosi ha quindi commentato: «Gigi Pisa è un amico, ci conosciamo da quasi trent'anni, siamo in Consiglio comunale assieme fin dal 1994, talvolta nello stesso schieramento, talvolta no, ma abbiamo sempre collaborato perché io e lui siamo due abituati a fare politica nelle strade e nelle piazze in mezzo ai cittadini. Il suo consenso personale, che ha sempre mantenuto nei decenni, lo dimostra. Fa particolarmente piacere quindi il suo ingresso in Forza Italia, - ha ribadito Tosi - perché continua questo percorso di amicizia e collaborazione per Verona e i veronesi».

Anche Alberto Bozza si è detto soddisfatto: «Sono contento che l’amico Pisa abbia deciso di unirsi e dare ancor più forza al progetto politico per Verona e provincia. Un progetto che sta crescendo sensibilmente e che è aperto a tutti coloro che hanno esperienza amministrativa e che possono dare un valore aggiunto, senza mai dimenticare quello spirito liberale e moderato che anima da sempre Forza Italia. Siamo centrali nel panorama politico veronese e veneto e siamo molto attenti al territorio. Bentornato Gigi!», ha concluso il consigliere regionale e comunale di Forza Italia Alberto Bozza.