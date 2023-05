La consigliera Carlotta Bonuzzi ha annunciato di voler rinunciare alla delega in Fondazione Bardolino Top

La consigliera comunale di Bardolino Carlotta Bonuzzi ha reso nota la sua intenzione di rinunciare alla delega relativamente alla promozione di eventi e manifestazioni, nonché all'incarico quale consigliera delegata in seno alla Fondazione Bardolino Top, mantenendo tuttavia la delega per la parte di supervisione del campeggio comunale ed accettando la delega all'ecologia. È quanto si legge in una comunicazione ufficiale del Comune di Bardolino, nella quale si spiega che quella di Bonuzzi è stata «una scelta ponderata per lunghi mesi» e che sarebbe «maturata a seguito di una progressiva riduzione della propria possibilità di incidere fattivamente in ordine alle scelte adottate dalla Fondazione stessa».

Proprio la consigliera comunale Carlotta Bonuzzi, a tal riguardo, ha infatti dichiarato: «Da qualche tempo la mia influenza all’interno della Fondazione è venuta meno. Dopo aver dato quanto possibile durante il difficile periodo della pandemia, i cui effetti hanno evidentemente riverberato anche sui risultati di bilancio di quegli anni, pur senza ridurre o, peggio, azzerare le attività della Fondazione, ma senza dubbio limitandone sensibilmente la spinta proattiva. Per questo motivo, - ha aggiunto Bonuzzi - dal momento che ho scelto di mettere a disposizione il mio tempo e le mie capacità per i concittadini e per il paese, ritengo corretto farlo, d'ora innanzi, in un settore dove effettivamente posso avere un ruolo più operativo e prendere decisioni che siano conformate alla tutela del nostro meraviglioso territorio».

La nota del Comune di Bardolino ricorda che la Fondazione Bardolino Top è un ente partecipato nato nel 2009 e che si occupa di «organizzare e gestire gli eventi e la promozione turistica, oltre ad avere in comodato d’uso il campeggio comunale San Nicolò». Carlotta Bonuzzi ha voluto poi rivendicare i risultati raggiunti durante la sua gestione, a partire dalla Festa dell’Uva dei record del 2019: «Quello è stato il mio primo anno all’interno della Fondazione, con un nuovo presidente, succeduto al compianto Fernando Morando, ed un nuovo CdA, dove fin da subito sono emerse alcune criticità nel bilancio, successivamente riassorbite, potendo contare su uno staff di collaboratori di elevata professionalità e preparazione, che hanno sempre fatto funzionare l’ente nel migliore dei modi». La consigliera Bonuzzi ha quindi aggiunto: «Siamo riusciti a normalizzare la situazione economico-finanziaria in una sola annata, raggiungendo il record di presenze e di bicchieri venduti alla Festa dell’Uva del 2019, creando nuovi eventi, rivitalizzandone alcuni e portandone altri ad autosostenersi, come nel caso dell’Aperitivo Sotto le Stelle dello stesso anno, per la prima volta nella sua storia organizzato e concluso senza sbilanci di natura finanziaria per l’ente, evento che quest’anno non sarà in programma, nonostante il mio desiderio di ripristinarlo dopo due anni di Covid».

In merito ai recenti sviluppi interni all'ente partecipato, è intervenuto anche lo stesso sindaco di Bardolino Lauro Sabaini: «L’arrivo di nuove figure professionali esterne ha di fatto limitato lo spazio di manovra e quello decisionale - ha dichiarato il primo cittadino di Bardolino - e ciò nonostante avessimo, come amministrazione, più volte richiesto un maggior coinvolgimento della parte politica. Carlotta Bonuzzi ha svolto un lavoro encomiabile, salvando di fatto l’ente in due momenti molto delicati e ottenendo ottimi risultati. Le ho chiesto di continuare, - ha aggiunto il sindaco Sabaini - ma capisco le sue motivazioni e conto che lo stesso impegno e gli stessi risultati li possa ora ottenere nel settore dell’ecologia e dell’ambiente, due settori a cui lei tiene molto. Per quanto riguarda la delega alla Fondazione, - ha infine concluso il sindaco del Comune gardesano - non abbiamo ancora sciolto la riserva. Abbiamo bisogno di qualche giorno per capire qual è la giusta direzione da dare ad un ente così importante per tutta Bardolino».