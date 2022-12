Lega verso il congresso provinciale, si candidano Borchia e Comencini

Domenica prossima, 18 dicembre, si terrà in fiera il congresso provinciale della Lega di Verona. Il partito potrà scegliere il nuovo segretario dopo il periodo di commissariamento guidato dall'ex assessore e ora consigliere comunale Nicolò Zavarise.

Zavarise ha presentato la sua candidatura, salvo poi ritirarla, così come l'ex consigliere di circoscrizione Francesco Vartolo.

Dopo un confronto con diversi rappresentanti leghisti si è candidato come segretario provinciale della Lega anche Vito Comincini, già consigliere comunale e parlamentare nella passata legislatura. «Tengo a precisare fin da subito che la mia candidatura non è contro qualcosa o qualcuno, ma per la Lega, per il territorio e per tutti i leghisti che mi hanno chiesto di scendere in campo - ha dichiarato Comencini - Ritengo che si debba fare lavoro di squadra, tenendo sempre ben a mente gli ideali identitari ed i valori per cui da sempre con la Lega mi sono battuto».

E ieri, 13 dicembre, è stata annunciata anche una quarta candidatura alla segreteria provinciale leghista, quella del 42enne Paolo Borchia. Eurodeputato dal 2019, laureato in scienze politiche all'università di Padova, Borchia in questi anni ha cercato di avvicinare sindaci e amministratori locali all'Europa. «Ringrazio i numerosi militanti che hanno chiesto la mia disponibilità mostrandomi il loro sostegno - ha commentato Borchia - Il primo obiettivo della nuova segreteria sarà l’unità. Vorrei una Lega nella quale tutti si sentano protagonisti attraverso un metodo di lavoro in grado di coinvolgere ognuno indipendentemente dall'anzianità di militanza e dalle sensibilità personali. Serviranno gli interpreti migliori, quelli che credono che il futuro del partito sia l’obiettivo prioritario da perseguire. Non è il momento per personalismi o facili polemiche, vogliamo creare un modello Verona da esportare nel Veneto e non solo. Credo nel valore del lavoro e ne avremo veramente tanto da fare».