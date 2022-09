Confronto elettorale in piazza, Verona per la Libertà: «Voce al dissenso»

Quattro veronesi candidati al Parlamento si confronteranno in piazza. Lo faranno giovedì prossimo, 22 settembre, in Piazza dei Signori alle 21.

Una serata per ascoltare le proposte di chi ha preso una posizione distante dalle grandi coalizioni di centrodestra o di centrosinistra. Ad organizzarla è il comitato Verona per la Libertà, che ha presentato l'evento così: «Nonostante in questa competizione elettorale sia mancata quell'unione auspicata da tempo, Verona per la Libertà vuole mettere al centro i candidati del fronte del dissenso e dargli la possibilità di esprimere le loro posizioni in un clima positivo e di confronto».

I candidati che si confronteranno in piazza sono: Anna Sautto, già candidata sindaco a Verona ed era candidata alla Camera dei Deputati nella lista Vita; Simone Brizzi, consigliere comunale a Bussolengo e candidato alla Camera con Italexit; Tania Torresi candidata al Senato con Alternativa per L'Italia; e Invano Cordioli, candidato al Senato con Italia Sovrana e Popolare.