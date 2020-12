Il Pd e la maggioranza "affollata", è polemica: «Assembrati per una conferenza sul Covid»

«Ha lasciato tutti allibiti la conferenza stampa di massa svolta dalla maggioranza (oggetto: "Covid e bilancio comunale"), in spregio delle più elementari misure cautelari contro il contagio da Covid-19». Inizia così una nota a firma del gruppo consiliare comunale Pd composto da Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, nella quale poi si legge: «Non sapendo di essere già in diretta, i 12 esponenti della maggioranza presenti in sala Blu comunale vengono ripresi mentre discutono sull’evidente mancanza del distanziamento fisico tra di loro, trovando come unica soluzione quella di aprire una finestra».

La parte del video cui la nota del Pd veronese fa riferimento, al momento non è più visibile sul portale Youtube del Comune di Verona, verosimilmente tagliata dopo che la polemica era scoppiata. Nel frattempo uno scambio al vetriolo tra il componente della maggioranza Stefano Bianchini ed il consigliere Pd Federico Benini si era però già consumato sui social: «Ma veramente vi riducete cosi voi dell'opposizione? - scrive Stefano Bianchini - Ad attaccarvi a queste cose? Se va bene a voi, alzo le mani». Pronta la replica dell'esponente dem Federico Benini: «Io spero per voi che nessuna autorità abbia visto il video della vostra conferenza stampa su Youtube. Avete violato la legge e dato un pessimo esempio ai cittadini».

Post Facebook Benini