Concorso per il direttore dei Musei Civici di Verona. Ferrari: «Bando "sartoriale"?». Briani: «Caccia alle streghe»

«Dopo numerosi rallentamenti e rinvii, pare dovuti all'incompatibilità di alcuni componenti della commissione giudicatrice, si svolgeranno il prossimo 16 marzo le prove per individuare il nuovo direttore a tempo indeterminato per i Musei civici di Verona». Tommaso Ferrari, consigliere comunale a Verona per Traguardi, torna sulla questione relativa al bando utile all'assunzione a tempo indeterminato del direttore dei Musei Civici di Verona, sul quale già in passato si era espresso.

Se infatti c'è della soddisfazione per l'avvio della pratica, Ferrari espone nuovamente i propri dubbi in merito ad alcuni criteri di selezione, che lo portano ad interrogarsi sul fatto che possa trattarsi di un concorso "su misura.

«È positivo che l'iter amministrativo si sia finalmente sbloccato, dal momento che il bando di concorso è stato pubblicato dal Comune sei mesi fa. Tuttavia nel percorso rimangono ancora alcune anomalie che Traguardi solleva da tempo, e che sono anche state oggetto di due interrogazioni in Consiglio comunale, oltre ad aver trovato spazio anche sulla stampa nazionale a causa del malcontento che hanno procurato.

La principale riguarda il bando di selezione pubblica, che non sembra essere stato orientato ad attirare la partecipazione di una vasta platea di concorrenti qualificati. Infatti, alla luce di alcune previsioni molto specifiche, come quella che prevede che "nei Titoli di Servizio verrà tenuto in particolare conto del personale che ha esercitato funzioni dirigenziali all'interno dell'ente valorizzando inoltre l'attività dirigenziale svolta nel posto messo a concorso", il dubbio è che si tratti di un bando "sartoriale", cucito su misura insomma, per restringere la possibilità che arrivino candidature esterne.

Si tratta di uno dei pochi concorsi a tempo indeterminato rimasti in Italia per quel genere di ruolo, nonché il primo a Verona da quando l'Amministrazione ha unificato il sistema museale dotandolo di un direttore unico, il che lo rende particolarmente autorevole e impegnativo, poiché chi sarà chiamato a ricoprire il ruolo dovrà possedere esperienza in àmbito amministrativo ma anche specifiche competenze e capacità gestionali, relazionali e culturali nel senso più esteso.

In virtù del valore delle collezioni e del prestigio delle istituzioni museali di Verona, la direzione dei Musei Civici può essere sicuramente considerata un incarico di alto profilo, capace di attrarre professionisti qualificati dall'Italia e dal resto del mondo, interessati a cimentarsi nella gestione di un sistema museale di rilievo internazionale, contribuendo con il proprio portato di esperienze, conoscenze e contatti alla crescita culturale della città.

Sottolineo che in Italia - conclude Ferrari -, tanto a livello di amministrazioni locali che si sono dotate di Fondazioni dei Musei, quanto a livello centrale dopo la riforma Franceschini che nel 2014 ha istituito i musei autonomi bandendo un concorso per direttori ad hoc, è sempre più diffusa la consapevolezza che nella selezione dei direttori di musei e istituzioni culturali debbano prevalere criteri diversi da quelli meramente amministrativi, per garantire al meglio la valorizzazione del patrimonio. I bandi costruiti per avere un solo candidato non vogliono il meglio per un sistema come quello dei Beni culturali, chiamato a essere sempre più competitivo nel contesto internazionale».

La replica al consigliere arriva direttamente dall'assessore alla Cultura del Comune di Verona Francesca Briani, la quale si dice «incredula» per i dubbi sollevati da Ferrari, definendoli una «caccia alle streghe» dal momento che sarebbe lo stesso regolamento comunale a prevedere punti in più per chi ha già prestato servizio nell'ente, sottolineando che tale punteggio corrisponderebbe a 10 punti su 70. «Predisporre concorsi, regolamenti, bandi è compito dei dirigenti degli uffici comunali, e non dell’assessore, che agiscono a norma di legge e in applicazione dei regolamenti e che di sicuro non mettono a repentaglio la loro professionalità per fare delle operazioni “sartoriali”. Io non faccio né leggo i bandi, predisposti dai dirigenti, e non do direttive sui requisiti», specifica l'assessore che poi prosegue: «Quanto all’assunzione a tempo indeterminato, è perché si tratta di un dirigente che farà parte della struttura comunale. E in Comune, come nei settori Lavori pubblici, Ragioneria, Urbanistica, Servizi sociali, Viabilità e così via, i dirigenti vincitori di concorso sono tutti a tempo indeterminato.

La sostituzione di un membro della commissione, decisione che ha comportato lo slittamento della data del concorso, è stata compiuta, non perché la partecipazione a un convegno determini incompatibilità, ma per un “eccesso” di rigore poiché questa partecipazione era stata recente. Quindi c’è stata una valutazione basata sull’opportunità, non sull’incompatibilità»